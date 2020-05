हे तर रिअल हिरो, मुंबईमधील 'या' भागासाठी अजय देवगण बनला देवमाणुस

मुंबई : ऍक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमान्स असं सारं काही प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी कलाकार मंडळी करत असतात. एखादा विषय अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवायचा असेल तर चित्रपट हे प्रभावी माध्यम आहे असे आपण कायम म्हणत आलो आहेत. शिवाय प्रत्येक विषय योग्य पद्धतीने रुपेरी पडद्यावर सादर करायचं काम कलाकार करतात. सतत लाईम लाईट, चंदेरी, ग्लॅमरस दुनियेत राहणारी ही मंडळी खऱ्या आयुष्यात नेमकी कशी बरं असतील असा प्रश्न कायम सगळ्यांना असतो. खऱ्या आयुष्यात देखील ही कलाकार मंडळी हळवी, दानशुर, प्रेमळ असतील का असा विचार प्रत्येकाच्या मनात आला असणारच.

पण खरंच नेहमीच चेहऱ्यावर रंगरंगोटी करुन फिरणारे हे कलाकार खऱ्या आयुष्यात काही वेगळेच आहेत. हे सिद्ध झालंय ते सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे. कलाकार मंडळी दानुशरही असतात का? या प्रश्नाचं उत्तर बहुदा आज सगळ्यांना मिळालं आहे. सोनु सूद, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान या बड्या मंडळींसह बरेच कलाकार कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये उतरले आणि आजही ते सढळ हाताने मदत करत आहेत. हे खरंच रिअल हिरो आहेत असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.

Dharavi is at the epicentre of the Covid19 outbreak.Many citizens supported by MCGM are working tirelessly on ground through NGOs to provide the needy with ration & hygiene kits. We at ADFF are helping 700 families.I urge you to also donatehttps://t.co/t4YVrIHg3M#MissionDharavi

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) May 27, 2020