Maidan Ajay Devgan: 'भोला' रिलीज झाल्यावर अजय देवगण 'मैदान' गाजवणार, आगामी सिनेमाची शानदार घोषणा

Maidan Movie Ajay Devgan Announcement: अजय देवगणच्या आगामी भोला सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. भोला ३० मार्चला रिलीज होतोय. भोलाचं रिलीज तोंडावर असताना अजय देवगणच्या नवीन सिनेमाची घोषणा झालीय.

अजय देवगणच्या मैदान सिनेमाचं पोस्टर रिलीज झालंय. एक माणूस, एक विश्वास, एक स्फूर्ती अशी टॅगलाईन असणारा अजय देवगणचा मैदान सिनेमा सत्य घटनेवर आधारित आहे.

काय असेल मैदानची कहाणी ?

भारतीय फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापक राहिलेल्या सय्यद अब्दुल रहीम यांना फुटबॉल विश्वात खूप आदर आहे. भारतीय फुटबॉलच्या सुवर्णकाळाची सुरुवात करण्याचे श्रेय त्यांना जाते.

कॅन्सरशी झुंज देऊनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुवर्णपदक मिळवणारे रहिम हे फायटर मानले जातात.

सय्यद अब्दुल रहीम हे 1950 ते 1963 पर्यंत भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापक होते. अजय देवगण सय्यद अब्दुल रहीमच्या भूमिकेत दिसत आहेत.

सय्यद अब्दुल रहीम यांचा जन्म १७ ऑगस्ट १९०९ रोजी हैदराबाद येथे झाला. हैदराबाद शहर पोलिसांचे प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली.

पुढे त्यांना 1950 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक बनवण्यात आले. त्या काळात भारतीय खेळाडू अनवाणी पायाने फुटबॉल खेळायचे. शूज वापरायचे नाहीत.

मग रहीमनेच भारतीय संघाला शूज घालून फुटबॉल खेळायला शिकवले आणि जगातील बलाढ्य संघांमध्ये उभे केले.

बधाई हो चे दिग्दर्शक अमित शर्मा या सिनेमाचं दिग्दर्शन करणार आहेत. बोनी कपूर यांनी या सिनेमाची निर्मिती केलीय.

दरम्यान 'दृश्यम २' नंतर अजय देवगण पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर दणक्यात एन्ट्री करतोय ते त्याच्या आगामी 'भोला' सिनेमातून. अजय देवगणच्या 'भोला' सिनेमाची सर्वांनां उत्सुकता आहे.

'भोला' अशा व्यक्तीची कहाणी आहे जो १० वर्ष जेलमध्ये सजा भोगल्यानंतर आपल्या मुलीला भेटतो आणि मग त्याच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहतो.

या सिनेमात अजय देवगण व्यतिरिक्त मकरंद देशपांडे, दीपक डोबरियाल आणि गजराज राव व्यतिरिक्त तब्बू देखील मुख्य व्यक्तिरेखा साकारताना दिसणार आहे.