बॉलिवूडच्या 'सिंघम'ची मुंबई पोलिसांसोबत काम करण्याची तयारी

मुंबई- कोरोना विरुद्धची लढाई दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. डॉक्टर, नर्स, पोलिस रात्रंदिवस मेहनत करत आहेत. शिवाय राज्य तसेच केंद्र सरकारही कोरोनाला हरविण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करत आहेत. डॉक्टर, नर्स, पोलिस आपल्या कुटुंबियांपासून दुर राहून जीवाची पर्वा न करता जनतेसाठी काम करत आहे. जगभरातून त्यांच्या या कामाचं कौतुक होत आहे. कलाकार मंडळीदेखील आपल्या या रक्षकांच वारंवार सोशल मीडियाद्वारे कौतुक तसेच आभार व्यक्त करत आहेत. बॉलिवूडचा सिंघम म्हणजेच अजय देवगणने तर मुंबई पोलिसांबरोबर काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अजयने ट्विट करत मुंबई पोलिसांचं भरभरुन कौतुक केलं आहे. त्याचं हे ट्विट सध्या सोशल मीडियावर चांगलच गाजत आहे.

अजयने ट्वीट करत लिहिलंय, 'प्रिय मुंबई पोलिस, जगात सगळ्यात चांगल काम करणाऱ्यांपैकी तुम्ही एक आहात. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत तुम्ही जे काम करत आहात. ते खरंच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद आहे. तुम्ही जेव्हा सांगाल तेव्हा हा सिंघम खाकी वर्दी घालून तुमच्याबरोबर तुमच्या जोडीनं रस्त्यावर उतरुन काम करण्यास तयार आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र` असे ट्विट अजयने केले आहे. बॉलिवूडचा हा दिलदार सिंघम आपल्या परिने हवी ती मदत करायला तयार झाला आहे. अजयने पोलिसांबरोबर काम करण्याची दाखवलेली तयारी खरंच कौतुकास्पद आहे.

Dear Mumbai Police, you are known as one of the BEST in the world. Your contribution to the COVID-19 pandemic is unparalleled. Singham will wear his Khakee and stand beside you whenever you ask. Jai Hind, Jai Maharashtra @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice — Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 9, 2020

मुंबई पोलिस यांनी त्यांचा काम करतानाचा व्हिडिओ नुकताच ट्विटरवर शेअर केला होता. हा व्हिडिओ अजयनेही रिट्विट केला होता. अजयच्या या ट्विटला मुंबई पोलिसांनी उत्तर देखील दिलं होतं. 'सध्याची परिस्थिती पुर्वपदावर आणण्यासाठी खाकी वर्दीतील लोकांनी जे केलं पाहिजे तेच आम्ही करत आहोत.' असे मुंबई पोलिस यांनी म्हटले होते.

Dear ‘Singham’,

Just doing what ‘Khakee’ is supposed to do to ensure that things return to how they were - ‘Once upon a time in Mumbai’! #TakingOnCorona https://t.co/iZzJNK6mPs — Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 8, 2020

अजयने आजवर खाकी वर्दी परीधान केली ती फक्त चित्रपटांसाठी. पण प्रत्यक्षात आता जनतेसाठी काम करण्याची त्याची इच्छा आहे. तसेच इतर सेलिब्रिटींप्रमाणे अजयही कोरोना विरुद्ध लढाईत आर्थिक मदत करण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. त्याने पंतप्रधान तसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला आर्थिक मदत केली आहे. तसेच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्पलॉईजला 51 लाख रुपयांची मदत केली आहे.

