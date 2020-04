अभिनेता वरूण धवन आर्थिक मदत केल्यानंतर आता करणार डॉक्टर्स, नर्सेस आणि इतर स्टाफसाठी मोफत भोजनाची व्यवस्था

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या वाढता संसर्ग पाहता त्याचा सामना करण्यासाठी नामवंत चेहरे समोर येत आहेत. एकूणच सरकारला मदत करण्यासाठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने मदतीचा हात पुढे करत आहेत. यामध्ये अनेक कलाकारांचा देखील समावेश आहे.. यामध्ये कोणी आर्थिक मदत करत आहे तर कोणी अन्न-धान्य आणि खाद्य पदार्थांची मदत करत आहेत. याशिवाय काहींनी आपले हॉटेल, ऑफिस डॉक्टर, नर्सेस आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी क्वारंटाईन सेंटर म्हणून दिले आहे. या साखळीमध्ये आता अभिनेता वरूण धवनचं नाव देखील पुढे आलं आहे.

याआधीही वरुणने पंतप्रधान सहाय्यता निधी साठी ३० लाखांची मदत केली आहे. ही मदत केल्यानंतर वरूण आता रूग्णालयात दिवसरात्र काम करणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस आणि सर्व मेडिकल स्टाफसाठी आणि ज्यांना सध्याच्या काळात नोकरी नाही यांच्यासाठी मोफत जेवणाची व्यवस्था करणार आहे.याची माहिती त्याने त्याच्या सोशल अकाऊंटवर एक अधिकृत पत्र शेअर करत दिली आहे.

This is a long battle and we have to fight it together @RNTata2000 @tatatrusts pic.twitter.com/Gy96uhMt5t — Varun Dhawan (@Varun_dvn) April 8, 2020

यामध्ये तो म्हणाला की, 'लॉकडाऊनदरम्यान मी प्रत्येक दिवशी पाहतो की जे लोक घरापासून लांब राहून आपल्या देशाला संकटातून वाचवण्यासाठी काम करत आहेत ते फारच कौतुकास्पद आहे. जे लोक घरापासून लांब आहेत आणि या संकटात ज्यांच्याकडे सध्या नोकरी नाही त्यांच्यासाठी मी मोफत भोजनाची व्यवस्था करणार आहे. जे लोक संकटातून बाहेर येण्यासाठी दिवसरात्र काम करत आहेत ते डॉक्टर्स, नर्सेस आणि मेडिकल स्टाफसाठी देखील मी मोफत भोजनाची व्यवस्था करत आहे.

I pledge to contribute 30 lakhs to the PM CARE fund. We will over come this. Desh hai toh hum hain. https://t.co/E87IU22NaF — Varun Dhawan (@Varun_dvn) March 28, 2020

खरंतर माझ्याकडून ही छोटी मदत आहे पण आत्ताच्या घडीला छोट्यातली छोटी मदत देखील गरजेची आहे. हे सगळं भोजन 'ताज पब्लिक सर्व्हिस वेलफेअर ट्रस्ट' यांच्या मदतीने पोहचवली जाणार आहे. यापुढेही माझ्याकडून जितकी मदत करता येईल तितकी मदत मी करेन.'

I pledge to contribute 25 lakhs to the Maharashtra CM’s relief fund @OfficeofUT @AUThackeray @CMOMaharashtra. We are with you sir — Varun Dhawan (@Varun_dvn) March 28, 2020

वरुणने केलेल्या या मदतीसाठी सर्वांकडून त्याचे फारच कौतुक होताना दिसत आहे.

