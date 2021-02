२२ वर्षांनंतर भन्साळींसोबत काम करणार अजय; 'गंगुबाई काठियावाडी'मध्ये साकारणार 'ही' भूमिका

तब्बल २२ वर्षांनंतर दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी व अभिनेता अजय देवगण एकत्र काम करणार आहेत. भन्साळींच्या आगामी 'गंगुबाई काठियावाडी' या चित्रपटासाठी अजयने शूटिंगला सुरुवात केली आहे. यासाठी मुंबईत भव्यदिव्य सेट उभारण्यात आला आहे. याआधी १९९९ मध्ये 'हम दिल दे चुके सनम' या चित्रपटासाठी अजयने भन्साळींसोबत काम केलं होतं. आता 'गंगुबाई काठियावाडी' चित्रपटात तो करीम लालाची भूमिका साकारणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

संजय लीला भन्साळींच्या वाढदिवसानिमित्त २४ फेब्रुवारी रोजी या बहुप्रतिक्षित चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला होता. आलिया भट्टची मुख्य भूमिका असलेल्या या चित्रपटाच्या टीझरला सोशल मीडियावर जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. शाहरुख कान, रणवीर सिंग, अक्षय कुमार, प्रियांका चोप्रा यांसारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी या टीझरची स्तुती केली. हा चित्रपट येत्या ३० जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

