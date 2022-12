Bollywood Celebs On OTT: बॉलिवूडने ओळख दिली पण ओटीटीमुळे गाजले हे कलाकार..

Bollywood Celebs On OTT: गेल्या वर्षभरापासून बॉलिवूडमधील अनेक बड्या स्टार्सनीही ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण केले आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मने मनोरंजन व्यवसायाला एक नवी दिशा दिली आहे आणि जसजसा काळ पुढे सरकतो आहे तसतसे ओटीटी प्लॅटफॉर्म अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे. एवढेच नाही तर बॉलीवुडमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण केलेल्या कलाकारांनाही OTT ने प्रसिद्धीच्या शिखरावर नेले आहे. तेव्हा जाणून घेऊया, कोणत्या कलाकारांनी यंदा OTT वर पदार्पण केले.

माधुरी दीक्षित -फेम गेम

धक-धक गर्ल या नावाने बॉलिवूडमध्ये आपला ठसा उमटवणाऱ्या माधुरी दीक्षितनेही यंदा ओटीटीवर पाऊल ठेवले आहे. अभिनेत्रीने नेटफ्लिक्सवर 'फेम गेम' या वेब सीरिजद्वारे ओटीटीवर एंट्री केली आहे. या वेब सिरीजमधील माधुरीच्या कामाचे खूप कौतुक होत आहे.

अजय देवगण - रूद्र

आपल्या दमदार अभिनयासाठी चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्ध असलेला अजय देवगण याने यावर्षी हॉटस्टारवर प्रदर्शित झालेल्या 'रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस' या वेब सीरिजद्वारे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण केले आहे. अजय देवगणची ही वेब सिरीज खूप आवडली आहे.

जुही चावला - हुश हुश

बराच काळानंतर जुही चावलाने देखील अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर 'हुश हुश' स्ट्रीम करून ओटीटीवर पाऊल ठेवले आहे. या वेब सीरिजमध्ये जुही चावलाचे वेगळे रूप प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले.

आयेशा झुलका-हुश हुश

९०च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आयेशा झुलकाहिने बराच काळानंतर पुन्हा बॉलीवूडमध्ये कमबॅक केले आहे.अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर 'हुश हुश' स्ट्रीम करून ओटीटीवर पाऊल ठेवले आहे.

रणदीप हुडा- कॅट

रंगरसिया सारख्या चित्रपटात आपल्या अभिनयाचा पराक्रम दाखवणाऱ्या रणदीप हुड्डाने २०२२ साली नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या 'कॅट' या वेब सिरीजद्वारे OTT प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण केले आहे. बॉलीवूडसोबतच रणदीपने ओटीटीवरही आपली चमक दाखवण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही.

सुनील शेट्टी- धारावी बँक'

आपल्या तेजस्वी व्यक्तिमत्वासाठी ओळखले जाणारे अभिनेता सुनील शेट्टीने देखील ओटीटीवर पाऊल ठेवले.या वर्षी सुनील शेट्टीने एमएक्स प्लेयरच्या 'धारावी बँक' या वेब सीरिजद्वारे OTT प्लॅटफॉर्मवर आला आहे.

विकी कौशल- गोविंदा नाम मेरा

अभिनेता विकी कौशल यांनी देखील 'गोविंदा नाम मेरा' या चित्रपटातून डिस्ने हॉटस्टारवर ओटीटीवर पाऊल ठेवले आहे. या मध्ये तो एका डान्सरची भूमिका करत आहे.या चित्रपटात कियारा अडवाणी, भूमी पेडणेकर सहकलाकार आहेत.

मलायका अरोरा -

बॉलीवूडची प्रसिद्ध मॉडेल आणि डान्सर मलायका अरोरा हीने देखील डिस्ने हॉटस्टार वर "मूव्हिंग इन विथ मलायका" हा शो सादर करत आहे . त्यामध्ये मलायका आपल्या लाईफ बदल सांगत आहे.

तमन्ना भाटिया - बबली बाउन्सर

तमन्ना भाटियाने चित्रपट 'बबली बाउन्सर' द्वारे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण केले ‌. या चित्रपटात तिने एका हरयाणी मुलीची भूमिका केली होती. हा चित्रपट डिस्ने हॉटस्टारवर प्रदर्शित झाला होता.