Bigg Boss OTT 2 : ऑनस्क्रिन किसींग भोवलं! आकांक्षाला सलमाननं घराबाहेर काढलं तर जदला दिली शिक्षा...

Bigg Boss OTT 2 News: बिग बॉस OTT 2 सध्या उत्कंठावर्धक वळणावर आहे. बिग बॉस OTT 2 मध्ये आता रविवारी आणखी एक एलिमिनेशन झालंय.

सलमान खानने बिग बॉस OTT 2 च्या घरातून आकांक्षा पुरी बाहेर पडण्याची घोषणा केली. 'टास्क' दरम्यान लाइव्ह कॅमेर्‍यावर जद हदीदसोबत तिने चुंबन घेतल्यानंतर तिला बाहेर काढण्यात आले.

या आठवड्यात अभिषेक मल्हान, जिया शंकर आणि आकांक्षा पुरी हे तिघे घराबाहेर जाण्याच्या प्रक्रियेसाठी नॉमिनेट होते. अखेर आकांक्षा पुरीला घराबाहेर काढण्यात आलंय.

(Akanksha Puri evicted, Jad Hadid likely to be out next week after punishment bigg boss ott 2)

दुसरीकडे, जदला त्याच्या अलीकडील वर्तनासाठी होस्ट सलमान खानने शिक्षा दिली आहे. याशिवाय पुढील आठवड्यात त्याला नॉमिनेशनला सामोरे जावे लागणार आहे.

दरम्यान काल नॉमिनेशनच्या वेळी आकांक्षा, जिया आणि अभिषेक यांना BBVerse वर नेऊन एक टास्क देण्यात आला. दोघांपैकी कोणी शोमधून बाहेर पडायचे हे ठरवायला सांगितले होते.

अभिषेक आणि आकांक्षाने जियाचे नाव घेतले आणि जियाने आकांक्षाचे नाव घेतले. सलमानने आकांक्षाला बाहेर काढण्याची घोषणा करण्यापूर्वी त्यांच्यात बराच वेळ वाद झाला.

याशिवाय जद पुढील आठवड्यात बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. सलमान खानने जदच्या घरात घडलेल्या दोन घटनांवर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्यानंतर जदवर आता नॉमिनेशनची टांगती तलवार आहे. जदने आकांक्षा पुरीचे घरात 30 सेकंद चुंबन घेतले.

यानंतर मोठ्या वादात त्याने बेबीका धुर्वेचा बचाव केला. एकूणच जदच्या वागण्यावर सलमानने चांगलाच समाचार घेतला.

याआधी बिग बॉस OTT 2 मधून पुनीत सुपरस्टार, आलीया सिद्दीकी, पलक पुरास्वानी असे स्पर्धक घराबाहेर गेले आहेत. दरम्यान बिग बॉस OTT 2 मध्ये अब्दू रोझीकची शानदार एंट्री झाली. त्यामुळे बिग बॉस OTT 2 मध्ये खरी रंगत येणार असं दिसतंय.

सलमान खान बिग बॉस OTT 2 चं सूत्रसंचालन करत आहे. बिग बॉस OTT 2 मधून आता पुढच्या आठवड्यात कोण बाहेर जाणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे.