KKK 13 Shiv Thakare: खतरो के खिलाडी 13 च्या सेटवर शिव ठाकरे गंभीर जखमी, हाताला टाके, बघा काय घडलं

KKK 13 Shiv Thakare News: 'खतरों के खिलाडी 13' या शोचं शूटिंग सध्या अंतिम टप्प्यावर आहे. अशातच खतरो के खिलाडी च्या सेटवरून मोठी बातमी समोर आलीय. त्यामुळे फॅन्सना काळजी वाटून राहिली आहे.

'खतरों के खिलाडी 13' मध्ये मराठमोळा शिव ठाकरे सहभागी आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. पण आता शिवला 'खतरों के खिलाडी 13' मध्ये स्टंटदरम्यान गंभीर दुखापत झाल्याचं समोर आलंय.

(Shiv Thakare gets injured while performing a stunt in Khatron Ke Khiladi 13's last leg)

'खतरों के खिलाडी 13' च्या लेटेस्ट व्हिडिओमध्ये शिव ठाकरे हाताला झालेली जखम दाखवताना दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने आपल्या बोटांना टाके टाकल्याचे दाखवले आहे.

हा व्हिडिओ पाहून शिवचे चाहते चिंता व्यक्त करत आहेत आणि अनेकांनी त्याला 'खतरों के खिलाडी 13' चा विजेता म्हणायला सुरुवात केली आहे,

याशिवाय त्याला शूर आणि बलवान म्हटले आहे. शिव ठाकरेंनी बोटांचा क्लोजअप दाखवला आहे, जिथे अनेक टाके दिसतात. शिव ठाकरेने इन्स्टा स्टोरीवर आणखी एक झलक शेअर केली आहे.

याआधी 'खतरों के खिलाडी 13' शो मध्ये सहभागी असलेली आणि 'बिग बॉस 16'मध्ये दिसलेली अर्चना गौतम 'खतरों के खिलाडी 13' मध्येही जखमी झाली होती.

अर्चना गौतमला हनुवटीच्या खाली मानेच्या अगदी वरती दुखापत झाली, तिथे टाके घालावे लागले.

'खतरों के खिलाडी 13' च्या सीझनमध्ये शिव ठाकरे आणि अर्चना गौतम व्यतिरिक्त डेझी शाह, शीझान खान, ऐश्वर्या शर्मा, अंजली आनंद, अंजुम फकीह, रुही चतुर्वेदी आणि अनेक स्टार्स रोहित शेट्टीच्या शोची मजा द्विगुणीत करण्यासाठी येत आहेत.

शोच्या शूटिंगदरम्यान अनेक जण जखमी झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. याआधी शो मध्ये सहभागी झालेल्या अनेक स्टार्सने माघार घेतलीय.