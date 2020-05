अक्षयकडून मदतीचा ओघ सुरुच, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईमध्ये करतोय 'हे' महत्त्वपूर्ण काम

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या संकटातून आणि या कठीण परिस्थितीतून साऱ्यांनी लवकरात लवकर सावरलं पाहिजे यासाठी हिंदी- मराठी चित्रपटसृष्टीतील बऱ्याच कलाकारांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. बॉलिवूडमध्ये अतिशय संवेदनशील अभिनेता म्हणून ओळखला जाणारा तसंच समाजकार्यात नेहमीच पुढे असणारा बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आपल्या परीने मदत करत आहे. पंतप्रधान सहाय्यता निधीला तसेच गरजूंना मदत केल्यानंतर आता तो मुंबई पोलिसांना मदत करण्यासाठी पुढे आला आहे. त्याने मुंबई पोलिसांना हाताला बांधले जाणारे सेन्सर बॅण्ड दान केले आहेत. जवळपास एक हजार सेन्सर बॅण्डची त्याने मुंबई पोलिसांना मदत केली आहे.

या सेन्सर बॅण्डची खासियत म्हणजे या बॅण्डमुळे पोलिसांमध्ये कोरोना विषाणूची लक्षणे आहेत की नाही याची माहिती मिळणार आहे. हे सेन्सर बॅण्ड पोलिसांच्या मनगटामध्ये असतील. सध्याच्या या कठीण परिस्थितीत कोरोना विषाणूची लढाई मुंबई पोलीस फ्रंटलाईनवर येऊन लढत आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या पोलिसांसाठी अक्षयने हे नवं पाऊल उचललं आहे.

GOQii Brand Ambassador @akshaykumar donates GOQii Vital 3.0 Wrist Bands with Sensors to detect possible COVID-19 Symptoms to @MumbaiPolice who are on the frontline of #COVID19 fight. #BeTheForceAgainstCorona #GOQiiVital3 @vishalgondal @amitabhk87 @thryve_health @akshaykumar pic.twitter.com/947jNRtVtx

— GOQii (@GOQii) May 14, 2020