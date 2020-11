बॉलिवूडच्या पार्ट्यांमध्ये जाणं का टाळतो अक्षय कुमार? केला स्वतःच खुलासा

मुंबई- बॉलीवूड आणि बी-टाऊनच्या पार्ट्यांची चर्चा हा सगळ्यांचाच आवडता विषय. सामान्य माणसांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत पार्टी करायला कोणाला आवडणार नाही? सेलिब्रिटींना तर पार्टी म्हणजे सजुन धजुन जाण्याची आणि ऍन्जॉय करण्याची एक संधीच असते. अनेक कलाकार मोठ्या पडद्यापासून दूर असले तरी ते पार्टीपासून मात्र दूर राहू शकत नाही. रात्रभर केल्या जाणाऱ्या बॉलिवूडच्या या जंगी पार्ट्यांमध्ये अक्षय कुमार मात्र कधीही दिसत नाही. अक्षय हा बॉलिवूडमधील अशा अपवादात्मक कलाकारांपैकी एक आहे जो पार्ट्यांमध्ये जाणं टाळतो. हे ही वाचा: 'बजरंगी भाईजान'ची मुन्नी अशी बदलली, दिवाळीमधील फोटो झाले व्हायरल अक्षय कुमारचा ‘लक्ष्मी’ हा सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. या सिनेमाच्या निमित्ताने त्याने द कपिल शर्मा शोमध्ये हजेरी लावली होती. त्यावेळी त्याने पार्टीमध्ये न जाण्याचं कारण सांगितलं. अक्षय कुमार अभिनेता असूनही तो पार्ट्यांमध्ये जाऊन एन्जॉय का करत नाही? या प्रश्नावर तो म्हणाला, “पार्टीत गेलं की तुम्हाला देखील मग पार्टी द्यावी लागते.” अर्थात त्याने हे उत्तर गंमत म्हणून दिलं. पण खरी गोष्ट ही आहे की तो स्वत:चे नियम कधीच मोडत नाही. रात्री लवकर झोपतो आणि सकाळी लवकर उठतो. सकाळी चार वाजता उठून तो व्यायाम करतो. जर रात्रभर पार्टी केली तर सकाळी व्यायाम करायला उशीर होईल आणि मग संपूर्ण दिवसाचं नियोजन बिघडून जाईल. त्यामुळे अक्षय पार्ट्यांमध्ये जाणं टाळतो. यापूर्वी दिलेल्या अनेक मुलाखतींमध्ये त्याने हे कारण सांगितलं आहे. अक्षयच्या या वेळापत्रकांच त्याच्या चाहत्यांकडून अनेकदा कौतुक झालं आहे. संपूर्ण इंडस्ट्रीला त्याच्या या नियोजनाची आता सवय झाली आहे. akshay kumar revealed why he does not attend bollywood parties

