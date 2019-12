अक्षय कुमार चुकला; दिले 'हे' स्पष्टीकरण

मुंबई : दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचे विद्यार्थी नागरिकत्व कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असताना एका व्हिडीओला लाईक करणे अक्षय कुमारला महाग पडले असून त्याला यावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे.

अक्षयच्या त्या व्हिडिओला लाईक केले आणि प्रकरण इतके वाढले की, त्याला यावर खुलासा करावा लागला आहे. सोशल मीडियावर जामिया विद्यापीठ आंदोलनाचे व्हिडीओ व पोस्ट व्हायरल होत आहे. काही व्हिडीओमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेली तोडफोड दाखवली आहे तर काहींमध्ये पोलिसांची अमानुष मारहाण. अशाच एका व्हिडीओला अक्षयने लाईक केले.

Regarding the ‘like’ on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts.

अक्षयने लाईक केलेल्या व्हिडीओत आंदोलकांची पळापळ दिसतेय. झाले असे की, अक्षयने हा व्हिडीओ चुकून लाईक केला आणि त्याने लाईक केलेली पोस्ट क्षणात व्हायरल झाली.साहजिकच यानंतर अक्षयला ट्रोल करणे सुरु झाले. अक्षयला त्याची चूक लक्षात आली आणि त्याने यावर खुलासा केला. ट्वीट स्क्रॉल करताना चुकून ही पोस्ट लाईक झाली. मी अशा कुठल्याही कृत्याचे समर्थन करत नाही. मी लगेच ही पोस्ट अनलाईक केली होती, असा खुलासा अक्षयकुमारने केला आहे. अक्षयला काहींनी ट्रोल करताना सोशल मीडियावर काही विरोधात #BoycottCanadianKumar सारखे तर #ISupportAkshay सारखे समर्थनार्थ हॅशटॅग ट्रेंड करू लागले आहेत.

Canadian citizen Akshay Kumar is so spineless that he doesn't even have the courage to own up to his fascist ideology openly.

Quick question, @akshaykumar : So, you don't endorse the tweet celebrating police violence. We get it. Do you condemn it? https://t.co/5ybwGVa8Sm pic.twitter.com/AzuckdyX3d

— Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) December 16, 2019