अक्षय कुमारने कुलभूषण खरबंदा यांच्यासोबत फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना दिलं सरप्राईज

मुंबई- अभिनेता अक्षय कुमारने बुधवारी एक ट्विट करत चाहत्यांना सरप्राईज दिलं आहे. त्याने एक पोस्टर शेअर केलं आहे ज्यामध्ये अक्षय दिग्गज अभिनेते कुलभूषण खरबंदासोबत दिसून येतोय. अक्षयने सोशल साईटवर हा पोस्टर शेअर करत चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली आहे.

अक्षय कुमारने हे पोस्टर सादर करताना लिहिलंय, ''अ फादर-सन सक्सेस स्टोरी मेड इन इंडिया.'' सोबतंच त्याने खाली लिहिलंय, ''पापा चले हरिद्वार, बेटा बांटे पगार.'' पोस्टरवर अक्षय कुमार आणि कुलभूषण खरबंदा खूप आनंदी दिसत आहेत. अक्षय त्याच्या फोनमध्ये कुलभूषण खरबंदा यांना काहीतरी दाखवत आहे आणि ते पाहताना दोघेही आनंदी दिसून येत आहेत.

अक्षयने ट्विट करत लिहिलंय, ''भारतात ज्या प्रकारे व्यापार होतो तो बदलणार आहे. आता बिजनेस स्मार्ट होणार आहे. तुमच्या स्क्रीनवर उद्या ११.३० वाजता येत आहे.'' यासोबत अक्षयने 'मेड इन इंडिया'चा हॅशटॅग दिला आहे. अक्षयचा हा नवीन प्रोजेक्ट नेमका काय आहे याबाबत त्याने पूर्णपणे खुलासा केलेला नाही. असं म्हटलं जातंय की ही कमर्शिअल जाहीरात असू शकते.

The way India runs business is going to change. #AbBusinessHogaSmart. Coming to your screens tomorrow @ 11:30am. #MadeInIndia pic.twitter.com/liDSpZ2Ab4

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 2, 2020