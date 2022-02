The year you debuted in this world, I debuted in films. Phir bhi muqabla karoge Chote Miyan? Chal phir ho jaye full-on action! 😁 @iTIGERSHROFF #BadeMiyanChoteMiyan Christmas 2023. https://t.co/oP5pEVtBMu@vashubhagnani @aliabbaszafar @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms