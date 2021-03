होळीनिमित्त अक्षयने असं काही ट्विट केलं की नेटकऱ्यांचा पाराच चढला

देशभरात साजरा होणाऱ्या धुळवडीवर यंदाही कोरोनाचं सावट आहे. त्यामुळे घरीच राहा, सुरक्षित राहा असा संदेश अनेक सेलिब्रिटींकडून देण्यात येतोय. असंच एक ट्विट बॉलिवूडचा खिलाडी अर्थात अक्षय कुमारने चाहत्यांसाठी केलं आहे. अक्षयने मुलीसोबतचा फोटो पोस्ट करत हे ट्विट केलं आहे. मात्र याच ट्विटमुळे त्याला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात येत आहे. अक्षयवर बहिष्कार टाका अशी थेट मागणीच नेटकरी करत आहेत. 'एक उपकार करा, होळी खेळू नका. तुमच्या आणि तुमच्या आवडत्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी घरीच हा सण साजरा करा. तुम्हा सर्वांना होळीच्या शुभेच्छा', असं ट्विट अक्षयने केलंय. यासोबतच त्याने मुलगी नितारासोबतचा फोटो पोस्ट केला आहे. यावरून अक्षयवर सोशल मीडियावर जोरदार टीका होत आहे.

अक्षयने धुळवडीला विरोध केला म्हणून काही नेटकरी त्याला ट्रोल करत आहेत. तर दुसरीकडे अक्षयच्या ट्विटचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याचं म्हणत काहींनी त्याची बाजूसुद्धा घेतली आहे.

No bigger joy than festivities with those who are a part of you #HoliHappiness #StaySafe #FamilyFun pic.twitter.com/GAhdnuLzPw — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 29, 2021

Do me a favour let’s not play Holi! Celebrate at home, for your safety and the safety of your loved ones Wishing you all a very Happy Holi — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 29, 2021

Rt and say with me Who Is Akshay Kumar #पूर्ण_बहिष्कार_अक्षय_कुमार pic.twitter.com/1m2XVxeHND — Its_vikrama_Aditya (@vskutwal7) March 29, 2021

Save this tweet. Compare it with Akshay Kumar's Eid Mubarak tweet on July 19. Bet he won't be saying: "Let's not celebrate Eid! Celebrate at home for the safety of your loved ones. And do not slaughter lakhs of innocent animals." https://t.co/egJBY43waA — Rakesh Thiyya (@ByRakeshSimha) March 29, 2021

राज्यातील कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने सुरक्षेखातर अनेक होळीच्या कार्यक्रमांना रद्द करण्यात आले आहेत. सेलिब्रिटीसुद्धा आपापल्या घरातच धुळवड साजरी करत असून चाहत्यांनाही त्यांनी घरीच राहण्याचं आवाहन केलं आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने राज्यात रविवारी मध्यरात्रीपासून १५ एप्रिलपर्यंत सर्वत्र रात्रीची जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. पाच किंव त्यापेक्षा अधिक लोकांना रात्री ८ ते सकाळी ७ या वेळेत एकत्र येण्यास बंदी आहे. उपहारगृहे, मॉल्स, चित्रपटगृहे, सागरी किनारे, बगीचे, उद्याने रात्री ८ वाजताच बंद कऱण्यात येतील.