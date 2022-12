Akshaya Deodhar: हार्दिक जोशी आणि अक्षया देवधर यांनी आपल्या अनेक वर्षाच्या नात्याला अखेर लग्नबंधनात बांधलं अन् त्यांच्या अनेक चाहत्यांना सुखानुभव दिला. २ डिसेंबर,२०२२ रोजी हार्दिक जोशी आणि अक्षया देवधर यांनी पुण्यात आप्तेष्ट आणि मित्र-परिवाराच्या उपस्थितीत लग्नगाठ बांधली. दोघांनीही अगदी रितसर विधी-परंपरांचा सोहळा साजरा करत दणक्यात लग्न केलं ते देखील आपल्या पुण्यात.. आता लग्नानंतर अक्षयानं आपल्या वेडिंग वेन्यू संदर्भात एक पोस्ट शेअर केली आहे,जिची चर्चा होताना दिसत आहे.(Akshaya-Hardeek Wedding, Akshaya Post on her wedding venue in pune)

अक्षया मुळची पुण्याची पण हार्दिक पुण्याचा नसल्यानं एकमत होणं महत्त्वाचं होतं. त्यासाठी पुण्यात लग्न समारंभ आणि त्यासंबंधित सोहळे ज्याठिकाणी पार पडणार ते ठिकाण सगळ्यांना आवडणं देखील तितकंच महत्त्वाचं होतं असं अक्षयानं आपल्या एका पोस्टमधून नुकतंच खुलासा करत सांगितलं आहे. तेव्हा पुण्यात लग्न करायचं असं जेव्हा एकमत झालं तेव्हा मनात पहिला कोणता विचार आला आणि त्याप्रमाणं नंतर लग्नाच्या वेन्यूविषयी सगळं कसं ठरत गेलं यावर देखील अक्षयानं काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे.

अक्षया देवधरनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे ,''लग्न पुण्यात करायचं जेव्हा ठरलं तेव्हा पहिला विचार हा आला की आम्हा दोघांच्याही इतक्या मोठ्या families मावतील असच ठिकाण हवं. मग थोडं indoor पण हवं आणि थोडं outdoor पण हवं, आणि मग धावपळ सुरु झाली! काही ठिकाणं पाहिली पण आवडली नाही. मग आमचा Wedding Planner @bhagatamol ने @siddhigardensandbanquets चं नाव सुचवलं. आणि अगदी हवं तसं ठिकाण आम्हाला सापडलं..! Banquets & Gardens सोबतच उत्तम rooms ही असल्याने काहीही अडथळा न येता आम्ही दोन दिवस आमच्या family व friends सोबत धम्माल केली. So Thank You So Much @multispiceveg for excellent food & @siddhigardensandbanquets for Superb Venue & Service....''