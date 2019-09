IIFA Awards 2019 : आयफा पुरस्कारावर उमटवली या कलाकारांनी मोहोर!

मुंबई : कलाकारांचा सन्मान करणारा सर्वांत मोठा पुरस्कार सोहळा म्हणजे 'आयफा अॅवॉर्ड्स'! इंटरनॅशनल इंडियन फिल्म अॅकॅडमी अर्थात आयफा पुरस्कार म्हणजे सर्व कलाकारांसाठी आनंदोत्सवच असतो. विविध देशांमध्ये होणारा हा पुरस्कार यावेळी मुंबईत साजरा झाला. यंदा आलिया भट आणि रणवीर सिंग यांना सर्वोकृष्ट अभिनेता व अभिनेत्री म्हणून सन्मानित करण्यात आले, तर 'राझी' चित्रपटाला सर्वोत्तम चित्रपट म्हणून गौरविण्यात आले.

'मेड इन चायना'चा ट्रेलर रिलीज; राजकुमार राव करणार 'इंडिया का जुगाड'

अनेक कलाकारांना यंदा आयफा अॅवॉर्ड्सने गौरविण्यात आले. आलियाला राझीसाठी, तर रणवीरला पद्मावत मधील सर्वोत्तम अभिनयामुळे सन्मानित करण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक म्हणून श्रीराम राघवन यांना अंधाधूनसाठी अॅवॉर्ड मिळाला. तर ज्येष्ठ अभिनेते जगदीप जाफरी यांना जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. यंदाचा हा 20वा आयफा अॅवॉर्ड सोहळा होता.

या कलाकारांना मिळाले आयफा अॅवॉर्ड्स :

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट : राझी

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री : आलिया भट - राझी

सर्वोत्कष्ट अभिनेता : रणवीर सिंग - पद्मावत

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक : श्रीराम राघवन - अंधाधुन

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री : अदिती राव हैदरी - पद्मावत

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता : विकी कौशल - संजू

The IIFA Awards 2019 Winner for the best performance in a Supporting Role (Male) goes to @vickykaushal09.#iifa20 #iifahomecoming #nexaexperience pic.twitter.com/OIsmBZhkZx — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

सर्वोत्कृष्ट पदार्पण अभिनेत्री : सारा अली खान - केदारनाथ

सर्वोत्कृष्ट पदार्पण अभिनेता : इशान खट्टर - धडक

The Award for the Best Debut Female goes to Sara Ali Khan for the film Kedarnath.#iifa20 #iifahomecoming #nexaexperience pic.twitter.com/iWVe3lBlU2 — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

आयफा 20व्या वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री : दीपिका पदुकोण

आयफ 20व्या वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता : रणबीर कपूर

The Special Award for the Best Actor Female goes to the gorgeous @deepikapadukone for Chennai Express#iifa20 #iifahomecoming #nexaexperience pic.twitter.com/7Kbe8TA5TG — IIFA Awards (@IIFA) September 19, 2019

20 वर्षांमधील सर्वोत्कृष्ट संगीत : प्रितम

20 वर्षांतील सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक : राजकुमार हिरानी - संजू

सर्वोत्कृष्ट संगीत : 'सोनू के टिटू की स्वीटी'

सर्वोत्कृष्ट कथा : 'अंधाधुन'

जीवनगौरव पुरस्कार : ज्येष्ठ अभिनेते आणि विनोदवीर जगदीप जाफरी

One of the famous comedians of Indian film industry, Syed Ishtiaq Ahmed Jafri also known as Jadeep, receives the Outstanding Contribution to Indian Cinema Award.#iifa20 #iifahomecoming#nexaexperience pic.twitter.com/dxh4COli4w — IIFA Awards (@IIFA) September 18, 2019

सर्वोत्कृष्ट गीतकार : अमिताभ भट्टाचार्य - धडक

सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक : अरिजित सिंग - ए वतन - राझी

सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिका : हर्षदीप कौर - दीलबरो - राझी