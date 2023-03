By

मुंबई : राझी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाडी आणि आरआरआर यांसारख्या अनेक उत्तमोत्तम चित्रपटांमध्ये काम केलेली आलिया भट्ट सध्या बी-टाऊनच्या टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. आपल्या उत्कृष्ट अभिनय आणि मेहनतीच्या जोरावर तिने बॉलिवूडमध्ये वेगळे स्थान मिळवले आहे.

आजकाल ती केवळ तिच्या व्यावसायिक आयुष्याचाच नव्हे तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचाही खूप आनंद घेत आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये तिने रणबीर कपूरसोबत लग्नगाठ बांधली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये ती एका लाडक्या मुलीची आई झाली.

मुलीच्या जन्मानंतर आलियाच्या जबाबदाऱ्या अनेक पटींनी वाढल्या. कपूर कुटुंबातील मुलीचा जन्म झाल्यापासून लोकांमध्ये खूप क्रेझ होती. काही काळानंतर आलिया आणि रणबीर कपूरने इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे त्यांच्या मुलीचे नाव उघड केले.

मुलीचे नाव राहा ठेवले. पण तुम्हाला माहिती आहे का की, आई होण्यापूर्वी आलियाने आपल्या मुलीचे वेगळे नाव विचारात घेतले होते. चला तर जाणून घेऊया ते नाव काय होते- हेही वाचा - जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर?? (alia bhatt daughter's name raha story behind raha bhatt name)

राहा हे नाव आजी नीतू कपूर यांनी ठेवले आहे. आलियाने तिच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये राहाच्या नावाचा अर्थही सांगितला होता.

खरे तर राहा नावाचे अनेक अर्थ आहेत. राहा म्हणजे स्वाहिलीमध्ये आनंद, तर संस्कृतमध्ये याचा अर्थ गोत्र असा होतो. तर राहा म्हणजे बंगालीमध्ये विश्रांती आणि अरबीमध्ये शांतता. या नावाचा एक अर्थ स्वातंत्र्य आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण कुटुंबाने खूप विचार करून त्या लहान बाहुलीचे नाव राहा ठेवले.

आलियाने या नावाचा विचार केला होता

आलियाने 2019 मध्येच आपल्या मुलीच्या नावाचा विचार केला होता. आलियाचे तेव्हा लग्नही झाले नव्हते, पण तरीही तिने एका शोमध्ये आपल्या मुलीचे नाव काय ठेवणार हे सांगितले होते.

वास्तविक, 2019 मध्ये आलिया तिच्या गली बॉय या चित्रपटाचे प्रमोशन करत होती. त्यादरम्यान ती एका रिअॅलिटी डान्स शोमध्ये गेली होती. त्या शोमधील सहभागींपैकी एकाने आलियाचे नाव अल्मा लिहिले.

यावर आलिया खूप खूश होती. तिने आनंदाने उत्तर दिले की तिला 'अल्मा' हे नाव आवडले आणि तिच्या भावी मुलीचे नाव अल्मा ठेवू इच्छिते. तिने शोमध्ये सांगितले की अल्मा हे खूप सुंदर नाव आहे आणि मी माझ्या मुलीचे नाव अल्मा ठेवणार आहे.

आई होण्यासाठी मानसिक तयारी

गर्भधारणा असो किंवा प्रसूतीनंतरचा प्रवास, आलिया नेहमीच तिचे अनोखे अनुभव शेअर करते. तिने एका मुलाखतीत सांगितले होते की, जेव्हा ती लवकरच आई होणार होती तेव्हा तिने तिचे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्य पूर्णपणे वेगळे ठेवण्याची मानसिक तयारी केली होती.

आई बनताच तिने स्वत:ला तिच्या आयुष्यातील बदलांसाठी तयार केले होते. तसेच, तिने आपले करिअर आणि मातृत्वाच्या जबाबदाऱ्या अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळण्याची योजना आखली होती.

आलिया भट्ट जितकी चांगली अभिनेत्री आहे तितकीच ती एक चांगली आई आहे. तिचे कौटुंबिक आणि व्यावसायिक जीवन सोबत घेण्याची क्षमता तिच्यात आहे.