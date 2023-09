By

आलिया भट सध्या करिअरच्या शिखरावर आहे. गंगूबाई काठियावाडी, ब्रम्हास्त्र, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अशा अनेक सिनेमांंमधून आलिया भटने प्रेक्षकांचं प्रेम मिळवलं. आलियाचे सर्वच सिनेमे बॉक्स ऑफीसवर सुपरहिट होत आहेत.

अशातच आलियाच्या नवीन सिनेमाची घोषणा झालीय. करण जोहरने सोशल मिडीयावर सिनेमाची घोषणा केलीय. जिगरा असं या सिनेमाचं नाव आहे.

(alia bhatt new movie jigra announcement by karan johar directed by vasan bala)

करण जोहरने आलिया भट्ट आणि वासन बाला यांच्या चित्रपटाची आज घोषणा केलीय. करणने इन्स्टाग्रामवर खुलासा केला की, आलियाच्या वासन बालासोबतच्या पहिल्या चित्रपटाचे नाव जिगरा आहे आणि त्याचा फर्स्ट लुक देखील लॉन्च केला आहे.

सुरुवातीला स्क्रीनवर एक कोट दिसतो. या कोटमध्ये, "धैर्याचा विरोधाभास असा आहे की ते टिकवून ठेवण्यासाठी एखाद्याने जीवनाबद्दल थोडेसे निष्काळजी असणे आवश्यक आहे." व्हिडिओ नंतर आलिया तिच्या खांद्यावर बॅग दाखवत आहे. ती एकटीच रस्त्यावर उभी असलेली दिसते.

अशाप्रकारे आलियाच्या नवीन सिनेमाची घोषणा करण्यात आलीय. या व्हिडिओमध्ये असेही समोर आले आहे की, आलिया केवळ या चित्रपटात काम करत नाही तर करण जोहरसोबत ती या चित्रपटाची सहनिर्मिती करत आहे.

व्हिडिओ शेअर करताना, KJo ने लिहिले, “वसन बाला द्वारे दिग्दर्शित या अपवादात्मक कथेवर पुन्हा एकदा…my #Jigra, आलिया भटचे पुनरागमन. अतूट प्रेम आणि अतुलनीय धैर्याची कहाणी! जिगरा - 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सिनेमागृहात."

आता आलियासोबत या सिनेमात अजुन कोण असणार हे पाहायचं आहे.