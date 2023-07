Alia Bhat Video: पापाराझी चप्पल विसरला, आलियाने स्वतःच्या हाताने चप्पल उचलुन... अभिनेत्रीचा व्हिडीओ व्हायरल

Alia Bhat Viral Video News: आलिया भट लवकरच रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमात झळकणार आहे. आलीयाच्या या सिनेमाची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. अशातच आलियाचा एक व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल झालाय.

या व्हिडीओत आलिया थेट पापाराझीची चप्पल उचलताना दिसतेय. आलियाचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मिडीयावर व्हायरल झालाय. बघुया काय घडलंय?

व्यस्त वेळापत्रकात, आलिया गुरुवारी रात्री तिची आई सोनी राजदान आणि बहीण शाहीन भट्टसोबत मुंबई शहरात दिसली. पण यादरम्यान असे काही घडले, ज्याने सर्वांचीच मनं जिंकली.

गुरुवारी आलिया भट्ट एका पापाराझीला मदत करताना दिसली जो तिचे फोटो क्लिक करत होता. फोटो क्लिक करताना त्याची चप्पल पायातुन पडली.

आलियाला जेव्हा हे लक्षात आले तिने स्वतः त्याची चप्पल उचलली आणि त्याला घालायला दिली. आलियाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तिच्या या व्हि़डीओने तिच्या फॅन्सचं मन जिंकलं आहे.

वायरल भयानीने हा व्हिडीओ शेअर करत लिहिलंय की, 'आलिया भट्ट म्हणाली - ही चप्पल कोणाची आहे?' सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिली,

त्यापैकी एकाने लिहिले की, "ही चप्पल कायमची फ्रेम केली जाईल." दुसरा म्हणाला, 'ती खूप गोड आणि विनम्र आहे, दुसरी कोणती अभिनेत्री असती तर तिने असे केले नसते, त्यामुळे आलिया माझी आवडती आहे.' तिसरा म्हणाला, 'खूप गोड."

आलीयाच्या वर्क फ्रंट बद्दल बोलायचं झालं तर.. आलिया आता करण जोहर दिग्दर्शित रॉकी और रानी की प्रेम कहानी या वर्षी २८ एप्रिलला रिलीज होणार होता. पण या सिनेमाची पहिली झलक आज भेटीला आली असुन रणवीर - आलियाचा रॉकींग अंदाज पहायला मिळतोय.

सिनेमाची नवी रिलीज डेट समोर आली असुन 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' सिनेमा २८ जुलैला प्रदर्शित होणार आहे.