Dadasaheb Phalke Awards 2023: राहाचा पायगुण.. आलिया-रणबीर ठरले दादासाहेब फाळके पुरस्काराचे मानकरी!

Alia Bhat - Ranbir Kapoor News: २०२३ च्या दादासाहेब फाळके पुरस्करांची घोषणा झाली. या पुरस्कार सोहळ्यात आलिया भट आणि रणबीर कपूर या नवरा बायकोने दादासाहेब फाळके पुरस्कार पटकावला आहे.

आलियाला गंगुबाई काठियावाडी सिनेमासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून सन्मानित करण्यात आले तर रणबीरला ब्रम्हास्त्र सिनेमासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून पुरस्कार मिळाला. रणबीर या सोहळ्याला गैरहजर होता म्हणून त्याच्या वतीने आलीयाने हा पुरस्कार स्वीकारला.

