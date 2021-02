'तिच्यासोबत वाद संपवल्यानंतरही येतात धमक्या'; अलका कुबल यांनी मांडली व्यथा

मुंबई: 'आई माझी काळूबाई' या मालिकेच्या निर्मात्या व अभिनेत्री अलका कुबल यांचा प्राजक्ता गायकवाडशी झालेला वाद जगजाहीर आहे. या वादानंतर प्राजक्ताने ही मालिका सोडली आणि तिच्या जागी वीणा जगतापला मालिकेतील भूमिका देण्यात आली. "प्राजक्तासोबतचा वाद संपल्यानंतर अजूनही सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जातं, काही जणांकडून अजूनही धमक्या येतात," अशी व्यथा अलका कुबल यांनी मांडली. 'मुंबई तक'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, "मी माझ्याकडून संपूर्ण वाद संपवला आहे. इतकंच नव्हे तर दोन महिन्यांचा तिच्या कामाचा मोबदलासुद्धा तिला दिला आहे. मात्र अजूनही मला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जातं, धमक्यांचे फोन येतात. मी माझी सत्याची बाजू मांडली. आता त्याहून अधिक मी काहीच करू शकत नाही. पण तिने एवढ्या खालच्या पातळीला जायची गरज नाही." हेही वाचा- सुयश टिळकचा सोशल मीडियाला रामराम! शेवटच्या पोस्टमध्ये लिहिलं...

नेमकं काय आहे प्रकरण? ‘आई माझी काळूबाई’ या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारलेली अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड हिच्यावर मालिकेच्या निर्मात्या व अभिनेत्री अलका कुबल यांनी काही आरोप केले होते. उशिरा येणं, सेटवर नखरे करणं अशी विविध कारणं देत तिला मालिकेतून काढून टाकल्याचं अलका यांनी स्पष्ट केलं होतं. तर दुसरीकडे “मला मालिकेतून काढून टाकलं नाही तर मी स्वत: मालिका सोडली आहे”, असं म्हणत प्राजक्ताने तिची बाजू मांडली होती. "सेटवर आल्यावर प्राजक्ताचे सतत नखरे सुरू असायचे. मध्येच डोकं दुखतं म्हणायची, मध्येच शूटिंग थांबवायला सांगायची, मध्येच रडत बसायची. शूट सुरू झाल्यावर पण तिच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाचा लवलेश नसायचा. तिच्यामुळे नाइलाजाने रात्री शूट करावं लागायचं", असे आरोप अलका यांनी केले होते. ------------------------------------ (संपादन- पूजा विचारे) alka kubal on her dispute with prajakta gaikwad over aai majhi kalubai serial

Web Title: alka kubal on her dispute with prajakta gaikwad over aai majhi kalubai serial