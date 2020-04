“कोरोनाच्या संकटातून मनुष्यजातीला वाचव आई...” म्हणत अलका कुबल यांनी काळुबाईला घातले साकडे

#Repost @sonymarathi with @make_repost अलका कुबल-आठल्ये ह्यांनी सर्वांना विषाणूच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी घातलंय नवसाला पावणाऱ्या मांढरदेवीच्या आई काळुबाईकडे साकडं नवी मालिका 'आई माझी काळुबाई' लवकरच फक्त सोनी मराठी वाहिनीवर. कुटुंबासह पाहा, नॉनस्टॉप मनोरंजन! #NonStopManoranjan #आईमाझीकाळुबाई #AaiMaziKalubai #सोनीमराठी #SonyMarathi #विणूयाअतूटनाती #VinuyaAtutNati

A post shared by Alka Kubal Athalye (@alkakubal_23) on Apr 7, 2020 at 6:42am PDT