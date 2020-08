गायक अमाल मलिकचं सलमान खानच्या चाहत्यांसोबत ट्विटरवॉर, शिव्या देणा-यांना दिलं सडेतोड उत्तर

मुंबई- ट्विटरवर सेलिब्रिटींना सतत ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. विशेष म्हणजे यासाठी कोणत्या सेलिब्रिटींनी वादग्रस्त विधान करण्याची गरजही नसते तर स्वतः ट्रोलर्सच त्यांची आवड निवड सांगण्यासाठी त्यांच्या मागे हात धुवुन लागतात. असंच काहीसं घडलंय ते संगीतकार आणि गायक अमाल मलिकसोबत. अमालने स्वतःला शाहरुखचा चाहता म्हटल्यामुळे सलमान खानचे चाहते भडकले आणि मग अमाल आणि सलमानच्या चाहत्यांमध्ये ट्विटरवॉर सुरु झालं.

त्याचं झालं असं की अमाल मलिकने एका मुलाखतीत सांगितलं की तो शाहरुख खानचा फॅन आहे. ही गोष्ट सलमानच्या चाहत्यांना पसंत पडली नाही आणि त्यांनी अमालला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. सलमानने अमालला त्याच्या जय हो या सिनेमातून पहिला ब्रेक दिला असल्याने सलमानचे चाहते त्याच्यावर भडकले आहेत. अमाल मलिकने ट्विट करत म्हटलं आहे, 'आज जगाला दिसलं की या अशिक्षित भैताडांची काय लायकी आहे ते. हे सगळं शाहरुख खान माझा आवडता असल्याचं म्हटल्याने सुरु झालं आणि हे मुर्ख वेडे झाले. मी सलमान खानचा आदर करतो. त्याने मला लॉन्च केलं. मात्र याचा अर्थ असा नाही की मी त्याच्या चाहत्यांचा मुर्खपणा सहन करेन'.

Aaj duniya ko dikh gaya what is the aukaad of these uneducated #Bhaitards

It all started with me saying #Srk is my fav actor, and these idiots went crazy.

I respect #SalmanKhan for the launch he gave me, but that doesn’t mean I will take shit from his fans or any one pic.twitter.com/MSWs1h9uTM

— Amaal Mallik (@AmaalMallik) August 24, 2020