Gandhi Godse Ek Yudh: नथुरामला खलनायक दाखवल्यास.. हिंदू महासभेचा इशारा..

gandhi godse ek yudh: सध्या बॉलीवुडमध्ये चर्चा आहे ती, राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित 'गांधी गोडसे - एक युद्ध' या सिनेमाची. महात्मा गांधी आणि नथुराम गोडसे हे दोन विषय जेव्हा जेव्हा समोर आले आहेत तेव्हा वाद, चर्चा होणे अटळ असते. गांधींच्या मारेकऱ्याची ही गोष्ट राजकुमार संतोषी मोठ्या पडद्यावर साकारणार आहेत. लवकरच हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून, या निमित्ताने आता रोज नवा वाद समोर येत आहे.

'गांधी गोडसे - एक युद्ध' हा चित्रपट २६ जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटावरुन गांधी वादी आणि कट्टर हिंदुत्ववादी चांगलेच भडकले आहेत. गांधींना चुकीचं दाखवू नका असा रेटा गांधीवादी धरतायत तर नथुरामला खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न झाल्यास चित्रपट बंद पाडू असा इशारा कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी दिला आहे.

याबाबत अमर हुतात्मा हिंदू महासभेने नुकताच विरोध दर्शवला. नथुराम गोडसेला चुकीचे दाखवल्यास चित्रपटगृहांसमोर निदर्शने करून चित्रपट बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा अमर हुतात्मा हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी दिला आहे, तसे त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

नाथूरामांची बाजू योग्य पद्धतीने मांडल्यास चित्रपट करमुक्त करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. काळे यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनानुसार, या चित्रपटात गांधी व गोडसे यांची बाजू या संदर्भातील खटल्यातील न्यायालयीन तपशीलानुसार मांडली आहे.

नथुरामच्या निवेदनाशी छेडछाड करून त्यांना ‘खलनायक’ म्हणून दाखविले गेल्यास ‘अमर हुतात्मा हिंदू महासभा’ या चित्रपटाचा तीव्र विरोध करेल व चित्रपटगृहांसमोर निदर्शने करून चित्रपट बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.