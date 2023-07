Amitabh Bachchan Tweet News: अमिताभ बच्चन वयाची ऐंशी ओलांडून गेली तरीही एकापेक्षा एक चांगल्या सिनेमांमधुन प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहेत. अमिताभ त्यांचं ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल मिडीया अकाऊंट्स स्वतःच सांभाळत असतात.

अमिताभ बच्चन सहसा सोशल मिडीयावर वक्तव्य करुन वाद निर्माण करत नाहीत. पण आता अमिताभ बच्चन यांचं एक जुनं ट्विट व्हायरल झालंय. ज्यात त्यांनी महिलांच्या इनरवेयरवर भाष्य केलंय

(Amitabh Bachchan Netizens trolled Superstar after his 13 year old tweet on ladies lingerie goes)

काय आहे अमिताभ बच्चन यांचं ट्विट

अमिताभ बच्चन यांचे व्हायरल झालेले ट्विट 2010 सालचे आहे, ज्यात त्यांनी एक प्रश्न विचारला होता. त्यांनी ट्विट केलेज होते – इंग्रजी भाषेत ब्रा एकवचनी आणि पँटी बहुवचन का आहेत? या जुन्या ट्विटमुळे अमिताभ बच्चन यांना ट्रोलींगला सामोरं जावं लागतंय.

काहींनी केलं ट्रोलिंग तर काहींचा पाठिंबा

बिग बींच्या या ट्विटवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना एका यूजरने लिहिले की, 'आफ्टर ऑल कोणीतरी महत्त्वाचे प्रश्न विचारत आहे.' तर दुसऱ्या युजरने लिहिले, 'चांगला प्रश्न बच्चन सर, केबीसीच्या पुढच्या सीझनमध्ये विचारा.'

याशिवाय ट्रोल करताना एकाने विचारले- 'हे तुमच्याकडून अपेक्षित नव्हते.' अशाप्रकारे अमिताभ बच्चन यांना ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागलंय.

पण याच ट्विटवर काही जण सोशल मीडियावर अमिताभ बच्चन यांना पाठिंबा देत आहेत. चाहत्यांचे म्हणणे आहे की, प्रश्न इंग्रजी व्याकरणाचा आहे, त्यांनी उदाहरण जरी असं दिलं असलं तरीही हा प्रश्न योग्य आहे

अमिताभ बच्चन यांचं वर्कफ्रंट

अमिताभ बच्चन यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर.. लवकरच कौन बनेगा करोडपतीचा 15 वा सिझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. पुन्हा एकदा या शोनिमित्ताने बिग बी KBC 15 चे होस्ट म्हणुन समोर येत आहेत.

बिग बींनी काहीच दिवसांपुर्वी चाहत्यांना या शो बद्दल अपडेट दिली आहे. त्यांनी शोच्या सेटवरचा एक फोटो सोशल मिडियावर शेयर केला आहे.

याशिवाय बिग बी KBC व्यतिरिक्त आगामी चित्रपट प्रोजेक्ट के सिनेमाची तयारी करत आहेत. ज्यात त्यांच्यासोबत प्रभास, दीपिका पादुकोण आणि कमल हसन दिसणार आहेत.