Amrita Rao: बॉलीवूड अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा आणि हृतिक रोशन यांचा ब्लॉकबस्टर सिनेमा 'क्रिश' सर्वांचीच पसंती मिळवून गेला होता. सिनेमाची कहाणी आणि सुपरहिरो अॅक्शननं तेव्हा नुसता धुमाकूळ घातला होता.

सिनेमातील हृतिक आणि प्रियंकाची केमिस्ट्री भलतीच लोकांना आवडली होती. पण तुम्हाला माहित आहे का..खरंतर प्रियंका ही राकेश रोशनची पहिली पसंती नव्हतीच मुळी. राकेश रोशन यांची नजर होती ती 'मैं हूं ना' स्टार अमृता राव हिच्यावर. (Amrita Rao was first choice for Krrish, not Priyanka Chopra)

हेही वाचा: Hansika Motwani ने मोडलं आपल्याच मैत्रिणीचं घर?..लग्नादरम्यान झालेल्या आरोपावर अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा

'क्रिश' सिनेमा संदर्भात अमृता आणि हृतिकच्या एकत्रित फोटोशूटची चर्चा तेव्हा सुरू झाली होती. पण दोघांमधली केमिस्ट्री सपशेल फेल ठरली ...फोटोशूट दरम्यान दोघांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री जरादेखील दिसली नाही. आणि मग यामुळे अमृताला त्या प्रोजेक्टमधून बाहेर पडावं लागलं.

अमृतानं २००६ मध्ये एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की,''हृतिक आणि मी क्रिशसाठी फोटोशूट केलं होतं. पण आमच्यात खूप वाईट केमिस्ट्री दिसून आली. मी त्याच्यासमोर खूपच छोटी दिसत होते. सिनेमा हातातून गेला याचं मला मुळीच दुःख नाही,कारण तो ज्याच्या नशीबात असणार त्यालाच मिळणार''.

हेही वाचा: Ajay Devgn:'अरे,हा तर हुबेहूब अजय देवगणच..', व्हायरल व्हिडीओ पाहून तुम्हीच काय काजोलही होईल कन्फ्यूज..

हेही वाचा: Kailash Kher: आत्महत्या करण्यासाठी गंगेत उडी मारलीच होती पण..,कैलाश खेरनं सांगितला आयुष्यातला टर्निंग पॉइंट

माहितीसाठी इथं सांगतो की,काही दिवसांपूर्वीच हृतिकनं 'क्रिश ४' पाइपलाइनमध्ये आहे असं सांगत लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली होती. लवकरच सिनेमाचं शूटिंगही सुरू होईल असं देखील तो म्हणाला होता. त्याचे चाहते आता सिनेमाविषयी खूपच उत्सुक आहेत.

हृतिक रोशनचे वडील,निर्माता राकेश रोशन दिग्दर्शित 'कोई मिल गया' हा फ्रॅंचायजीचा पहिला सिनेमा होता,जो २००३ मध्ये रिलीज झाला होता. त्यानंतर 'क्रिश' आला २००६ मध्ये, आणि 'क्रिश ३' आला २०१३ मध्ये.

'क्रिश ४' विषयी विचारणा झाल्यावर हृतिक रोशननं एका नव्या मुलाखतीत सांगितलं की, ''मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी एकत्र प्रार्थना करायला हवी सिनेमासाठी. सगळं सेट आहे पण एका तांत्रिक मुद्द्यावर गाडी अडली आहे''.