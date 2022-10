Bigg Boss Marathi 4: सगळे निर्णय मीच घेते.. हे काय बोलून गेल्या अमृता फडणवीस..

By

bigg boss marathi : आपल्या गाण्यांमुळे आणि राजकीय विधानांमुळे चर्चेत असणाऱ्या अमृता फडवणीस आता पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत, त्याचं कारणही अगदी खास आहे. अमृता सध्या बिग बॉसच्या घरात धमाल करत आहेत. नुकताच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये अमृता यांनी काही राजकीय विधाने केली आहेत.

(amruta fadnavis talks about devendra fadnavis and maharashtra politics in bigg boss marathi s 4)

'बिग बॉस मराठी'मध्ये दिवाळीचे दणक्यात सेलिब्रेशन सुरू आहे. अगदी कंदील बनवण्यापासून ते फराळ खाण्यापर्यंत दिवाळीचा आनंद स्पर्धक लुटत आहेत. नुकतीच या घरात राजवर्धन आणि कावेरी या कलर्स मराठीवरील 'भाग्य दिले तू मला' या लोकप्रिय मालिकेतील कलाकारांनी हजेरी लावली. काल तर चक्क महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडवणीस यांनी बिग बॉस मराठीच्या घरात हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी स्पर्धकांसोबत धमाल केलीच पण एक मोठे विधानही केले.

हेही वाचा: Radhika apte: सेक्स कॉमेडी सिनेमे नाकारले, कारण बॉलीवुडमध्ये महिलांना.. राधिका आपटेने उडवली खळबळ

यावेळी किरण माने आणि यशश्री मसूरकर या दोघांनी अमृता फडणवीसांना काही प्रश्न विचारले. यावेळी बिग बॉसच्या घरात जर तुम्ही आणि देवेंद्र फडणवीस असता तर कोण जिंकलं असतं असा प्रश्न अमृता फडणीवस यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी भन्नाट उत्तर दिलं.

त्या म्हणाल्या, 'देवेंद्रजी जिंकू शकत नाही.. कारण शेवटी त्यांना घरीच यायचं आहे. ते बिग बॉस जरी असले तरी सर्व निर्णय मीच घेते.' त्यांच्या या विधानाची बरीच चर्चा होत आहे. अमृता फडणवीस निर्णय घेतात म्हणजे राजकीय घडामोडीतही त्यांच्या निर्णयाचा प्रभाव असतो का अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. आजच्या भागातही त्या असणार आहे . त्यामुळे आणखी काय नवीन होणार ही आज कळेलच.