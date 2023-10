Angad Bedi: अभिनेता अंगद बेदीने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पटकावलं सुवर्णपदक, वडील बिशनसिंग बेदींना अनोखी श्रद्धांजली!

By

Angad Bedi News: काहीच दिवसांपुर्वी भारताचे माजी कर्णधार बिशन सिंग बेदी यांचं वयाच्या ७७ व्या वर्षी निधन झालंय. बिशनसिंग बेदी यांच्या निधनाने क्रिकेट जगतावर शोककळा पसरली.

बिशनसिंग बेदी यांचा मुलगा अंगद बेदी हा बॉलिवुडमधील सुप्रसिद्ध अभिनेता आहे. अंगदने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत थेट सुवर्णपदक पटकावुन वडिलांना अनोखी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

(Angad Bedi wins gold medal in sprinting tournament, dedicates to his father Bishan Singh Bedi)

अंगदने सुवर्णपदक केलं वडीलांना केलं समर्पित

अभिनेता अंगद बेदीने वडिलांच्या स्मरणार्थ दुबईत झालेल्या 400 मीटर शर्यतीत भाग घेतला आहे. अंगदच्या या गोष्टीचं सगळीकडे कौतुक झालं. पण आता मात्र अंगदने या स्पर्धेत थेट सुवर्णपदक पटकावुन वडील बिशनसिंग बेदी यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

बेदी कुटुंबाला अंगदचा अभिमान

अभिनेता अंगद बेदीने दुबई येथे झालेल्या ओपन इंटरनॅशनल मास्टर्स 2023 ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये 400 मीटर शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकून आपल्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा कारकीर्दीची सुरुवात केली आहे.

यावेळी अंगदच्या कुटुंबापासून त्याच्या फॅन्सना सर्वांना त्यांचा अभिमान वाटला. यामागील कारण म्हणजे अंगदने केवळ या शर्यतीत भाग घेतला नाही. तर ही शर्यत जिंकून त्याने पुन्हा एकदा आपल्या वडिलांचा नाव मोठं केलं आणि त्यांना अनोखी श्रद्धांजली वाहिली.

सुवर्णपदक वडिलांना समर्पित करुन अंगद लिहीतो..

अंगद बेदीने आपल्या इन्स्टाग्राम हँडलवर कामगिरी शेअर करत लिहिले, “मला अजिबात धैर्य नव्हते.. मी मानसिक आणि शारीरिक रित्या सज्ज नव्हतो. पण वरून एका बाह्य शक्तीने मला पुढे जाण्यास भाग पाडले.

मी माझ्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये नव्हतो, पण कसे तरी मी ही शर्यत पार पाडली. हे सुवर्णपदक माझ्यासाठी नेहमीच खास असेल. "माझ्यासाठी उपस्थित राहिल्याबद्दल धन्यवाद बाबा... मला तुमची खुप आठवण येते." अशी पोस्ट करत अंगदने स्पर्धेचे खास क्षण सर्वांसोबत शेअर केले.