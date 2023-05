Anil Kapoor: आपल्या मेकअप आर्टिस्ट साठी अनिल कपूरनं केलं असं काही की तुम्हीही म्हणाल..

By

Anil Kapoor: Anil Kapoor: वयाची साठी गाठूनही एखाद्या तरुण अभिनेत्याला लाजवतील असे तारुण्य आणि फिटनेस म्हणजे अभिनेता अनिल कपूर. 'झक्कास' म्हणत अनिल यांनी बॉलीवुडला अक्षरशः वेड लावलं. आज वयाच्या 65 व्या वर्षीही त्यांचा कामाचा उत्साह आणि नवीन काहीतरी करून पाहण्याची धमक जबरदस्त आहे.

अनिल यांनी आजवर अनेक हिट सिनेमे दिले. आजही ते मनोरंजन विश्वात सक्रिय आहेत. आपल्या अभिनयाने त्यांनी आजवर प्रचंड यश आणि संपत्ती कमावली. पण त्यांनीही खूप स्ट्रगल करून हे यश मिळवले आहे. त्यामुळे आजही अनिल कपूर यांचे पाय जमिनीवर आहे. त्याचेच उदाहरण देणारा एक प्रसंग नुकताच समोर आलेला आहे. ज्याचे सध्या प्रचंड कौतुक होत आहे.

(Anil Kapoor Inaugurated His Make Up Artist Deepak Chauhan Salon In Mumbai)

नुकतेच अनिल कपूर यांनी अलीकडेच मुंबईतील एका सलूनचे उद्‍घाटन केले आहे. आता तुम्ही म्हणाल त्यात काय इतके. हे तर कुणीही करेल, सेलिब्रिटी अशा कार्यक्रमांना जातातच. पान तसं नाहीय, हा सोहळा अत्यंत खास होता.

कारण अनिल कपूर यांचा मेकअप आर्टिस्ट दीपक चौहान याचेच ते सलून आहे. अनिल यांचा दीपकशी ४० वर्षांहून अधिक काळ संबंध आहे. इतकी तो अनिल कपूर यांच्यासोबत काम करत आहे. त्यामुळे केवळ प्रेमापोटी एका शब्दावर अनिल कपूर या सलुनच्या उद्घाटनाला आले. इतक्या बड्या कलाकाराने इतक्या आपुलकीने एक छोट्या सलूनचे उद्घाटन केल्याने अनिल यांचे सर्वत्र कौतुक होते आहे.

या प्रसंगी अनिल कपूर यांनी रिबन कापून त्याच्या नवीन सलूनला शुभेच्छा दिल्या. दीपकला नवीन सुरुवात करताना बघून त्यांचे हृदय अभिमानाने भरून आले होते. दीपक चौहान म्हणाले, ‘मी अनिल सरांसोबत ४० वर्षांहून अधिक काळ काम करत आहे. मी खूप कृतज्ञ आहे की सर या शुभ दिवशी येथे आहेत. अनेक वर्षांपासूनचे सरांसोबतचे अनुभव माझ्याकडे आहेत. सरांनी मला नेहमीच चांगले काम करण्यास आणि मोठी स्वप्ने पाहण्यास प्रवृत्त केले आहे’.

अनिल कपूर हे खऱ्या अर्थाने अनेकांचे हिरो मानले जातात. अनिल कपूर आगामी ‘ॲनिमल’मध्ये रणबीर कपूरसोबत आणि ‘फायटर’मध्ये हृतिक रोशन, दीपिका पदुकोणसोबत दिसणार आहेत.