अनिल कपूर आणि अनुराग कश्यपची एअर फोर्सनं केली कानउघाडणी

मुंबई - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अनेकदा काही गोष्टी चूकीच्या दाखविल्या जातात. त्याचा प्रत्यय कित्येक चित्रपट आणि वेबमालिका यांच्या निमित्तानं दिसून आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी वेबमालिकेवरील कंटेटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. मात्र सध्याच्या काही मालिका आणि चित्रपटात दाखविण्यात येणा-या दृश्यांबाबत टीका होत आहे.

प्रसिध्द दिग्दर्शक अनुराग कश्यप आणि अभिनेता अनिल कपूर यांच्या ‘AK vs AK’ चित्रपटात दाखविण्यात आलेल्या दृश्यांविषयी सोशल मीडियामध्ये वाद सुरु झाला आहे. त्यावर एअर फोर्सनं या दोघांची कानउघाडणी केली आहे. तसेच त्यांना ते दृश्य हटविण्यास सांगितले आहे. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या ‘AK vs AK’ च्या ट्रेलरमध्ये भारतीय वायुसेनेचा जो पोशाख आहे तो त्याला चूकीच्या पध्दतीनं दाखविण्यात आले आहे.

No more fooling the audience please. As promised, the REAL narrative of #AKvsAK from the REAL AK. @VikramMotwane @netflix_in pic.twitter.com/c728E7AgHo

AK vs AK’ या आगामी चित्रपटात अनिल कपूर वायु सेनेतील एकाअधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमधील काही दृश्यांमध्ये ते वायु सेनेचा पोशाखात वादग्रस्त भाषेत बोलत आहेत. त्यांचं बोलणं वायु सेनेला खटकलं आहे. त्यावर त्यांनी ट्विटरद्वारे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

The IAF uniform in this video is inaccurately donned & the language used is inappropriate. This does not conform to the behavioural norms of those in the Armed Forces of India. The related scenes need to be withdrawn.@NetflixIndia @anuragkashyap72#AkvsAk https://t.co/F6PoyFtbuB