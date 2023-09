Rashmika Mandanna first Look Out from Animal: बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर त्याच्या 'अ‍ॅनिमल' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा टिझर आणि रणबीर कपूरचे पोस्टर काही दिवसांपुर्वी रिलिज झाले. आता त्यातच अनिल कपूरचे पोस्टर देखील रिलीज करण्यात आले होते.

अनिल कपूर यांनी अ‍ॅनिमलचे पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर केले ज्यात त्यांनी कॅप्शन लिहिले आहे, 'अ‍ॅनिमल का बाप... बलबीर सिंह!'

आता रणबीर कपूरच्या चित्रपटात रश्मिकाचा लूक कसा असणार आहे. याचा खुलासा झाला आहे. रश्मिकाने तिच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली. यात तिने तिचा अ‍ॅनिमलमधील लूक शेयर केला आहे.

रश्मिका या चित्रपटात गीतांजलीची भूमिका साकारणार आहे. तिचे फर्स्ट लुक पोस्टर समोर आले आहे. यात रश्मिकाने हलका मेकअप,लाल पांढरी साडी घातली आहे. ही पोस्ट शेअर करताना रश्मिकाने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'तुमची गीतांजली.

आता रश्मिकाचा हा लूक सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नेटकरी तिचे कौतुक करत आहेत. तर तिचे चाहते तिच्या चित्रपटासाठी खुपच उत्सूक आहेत.

अ‍ॅनिमल चित्रपटात रणबीर आणि रश्मिकाची लव्हस्टोरी दाखवण्यात येणार आहे. अ‍ॅनिमलच्या शूटिंगसाठी ते मनालीला गेले होते. असं बोलण्यात येत आहे.

रणबीर आणि रश्मिकाचा हा चित्रपट संदीप रेड्डी वंगा यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटात रणबीर आणि रश्मिका व्यतिरिक्त अनिल कपूर आणि बॉबी देओल देखील दिसणार आहेत.

हा चित्रपट 1 डिसेंबरला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. तर अ‍ॅनिमलचा टीझर 28 सप्टेंबरला रिलीज होणार आहे. रश्मिका अ‍ॅनिमल व्यतिरिक्त पुष्पा 2 मध्येही दिसणार आहे. च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे.