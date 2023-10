Ankita Lokhande on Sushant: "मला खुप त्रास झाला पण...", सुशांतशी ब्रेकअप झाल्यावर अशी होती अंकीताची अवस्था

Ankita Lokhande on Sushant Singh Rajput: अंकीता लोखंडे बिग बॉस 17 मध्ये सहभागी आहे. अंकीता तिचा पती विकी जैन सोबत बिग बॉसमध्ये सहभागी आहे.

विकीच्या आधी अंकीता सुशांत सिंग राजपुतला डेट करत होती हे आपल्या सर्वांना माहितच आहे. अशातच अंकीताने बिग बॉसच्या घरात सुशांत सिंग राजपुतची आठवण काढुन भावुक झालीय.

(ankita lokhande emotional in the memory of sushant singh rajput at bigg boss 17 house)

सुशांतशी ब्रेकअपनंतर अशी झाली होती अंकीताची अवस्था

अंकिताचा बिग बॉस 17 मधला एक लाईव्ह व्हिडीओ समोर आलाय. ज्यात ती नावेद सोबत बोलत असते. अंकीता म्हणते, "ब्रेकअपनंतर माझ्यासाठी पुढे जाणे खूप कठीण झाले. कारण आमचं नातं खुप दीर्घकाळ टिकलं होतं. ब्रेकअपनंतर त्या वेदनांवर मात करायला मला जवळपास अडीच वर्षे लागली. कारण मी दुसऱ्या कुणाला डेट करण्याचा विचारही करू शकत नव्हतो. हे खूप वेदनादायक आणि धक्कादायक होते. पण मी प्रेमावर विश्वास ठेवण्याचे कधीही सोडले नाही. या सर्व गोष्टीतुन बाहेर पडताच विकी माझ्या आयुष्यात आला.

अंकीताला खात्री होती की सुशांत तिच्या आयुष्यात परत येईल पण...

पुढे नावेदशी बोलताना अंकिता लोखंडे म्हणाली, "विकी हा नेहमीच माझा मित्र होता पण मी त्याच्याकडे कधीच त्या दृष्टीकोनातून पाहिले नाही. मी विकीशी बोलायचे आणि तिला सांगायचे की माझा एक्स बॉसफ्रेंड परत येईल. मी त्याची वाट पाहीन. हे कसे घडले मला माहित नाही, पण विकी माझ्या आयुष्यात आला आणि त्याने थेट मला लग्नासाठी प्रपोज केले. विकी आल्यानंतर माझे आयुष्य बदलले. असा खुलासा अंकीताने केलाय