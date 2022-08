सहजीवनाची ३७ वर्ष! अनुपम खेर यांनी शेअर केला लग्नाचा तो फोटो, म्हणाले..

anupam kher and kirron kher wedding anniversary : बॉलीवूड अनुपम खेर आणि अभिनेत्री किरण खेर (kiron kher) यांचे नाटक, चित्रपट आणि एकूणच मनोरंजन क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. त्यांनी आजवर अनेक कलाकृतींमधून आपल्या दमदार अभिनयाची मोहर उमटवली. ज्याप्रमाणे त्या दोघांच्या कामाचे कौतुक केले जाते. त्याप्रमाणेच त्या दोघांच्या जोडीचेहि कौतुक केले जाते. बॉलीवुडमधील ते सर्वात लोकप्रिय कपल आहे. आज २६ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस. गेली ३७ वर्षे ते एकमेकांचे जीवनसाथी आहेत. आज लग्नाच्या वाढदिवासानिमित्त अनुपम खेर (anupam kher) यांनी एक सुंदर आठवण आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंट वर शेयर केली आहे. (anupam kher and kirron kher wedding anniversary : anupam shared old photo of kirron kher and his marriage)

किरण आणि अनुमप यांची लव्हस्टोरीही अगदी खास आहे. त्यांनी आपले पहिले संसार मोडून एकमेकांचा हात धरला. आधी एकमेकांचे जवळचे मित्र आणि मग जीवनसाथी असा हा प्रवास अगदी मोहून टाकणारा आहे. चंदीगढला असताना एका नाटकाच्या निमित्ताने किरण आणि अनुपम यांची भेट झाली. किरणसुद्धा त्या वेळी नाट्यक्षेत्रात सक्रिय होत्या. २६ ऑगस्ट १९८५ रोजी दोघांनी लग्न केले. आज त्यांच्या लग्नाला ३७ वर्षे झाली. अनुपम वारंवार आपल्या बायकोविषयी म्हणजेच किरण विषयी बोलत असतात. आजही त्यांनी एक खास आठवण शेयर केली आहे. (kirron kher and anupam kher lovestory)

अनुपम यांनी लग्नातला एक जुना फोटो शेयर केला आहे. दोघांच्या आयुष्यातील अत्यंत गोड अशी ही आठवण आहे. गळ्यात वरमाला, लग्नाचा पारंपरिक पोशाख, फुलांच्या माळा असा अत्यंत पारंपरिक लग्नातील हा फोटो आहे. या फोटोसोबत अनुपम म्हणतात, ‘लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा प्रिय किरण. अलिकडे शिमल्याला गेलेलो असताना माझ्या वडिलांनी जपून ठेवलेला ३७ वर्षांपूर्वीचा हा फोटो त्यांच्या ट्रंकमध्ये सापडला. देव तुला सुख, दिर्घायुष्य आणि निरोगी आयुष्य देवो.’ असे cकॅप्शन त्यांनी या फोटोला दिले आहे. त्यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी भरभरून कमेंट केल्या आहेत.