Kashmir Files ला 'बकवास' म्हणाऱ्या प्रकाश राजवर अखेर अनुपम खेरचा पलटवार, अभिनेत्याची लायकी काढत म्हणाले..

By

Anupam Kher: काही दिवसांपूर्वी बॉलीवूड आणि साऊथ सिनेमातही प्रसिद्ध असणारे प्रकाश राज यांनी विवेक अग्निहोत्री यांच्या 'द काश्निर फाईल्स'ला प्रोपगैंडा सिनेमा संबोधत मीडियासमोर खूप नावं ठेवली होती. याचा व्हिडीओ जोरदार व्हायरल झाला होता.

अर्थात,त्यावेळी प्रकाश राजला विवेक अग्निहोत्रीनं पलटवार करत उत्तर दिलं होतं हे वेगळं सांगायला नकोच. याच मुद्द्यावर नुकतंच एका कार्यक्रमात 'द काश्मिर फाईल्स' अभिनेता अनुपम खेर यांनी एका मुलाखतीत तिखट भाष्य केलं आहे.(Anupam Kher Reacted to prakash raj who calls kashmir files is nonsense)

अनुपम खेर यांनी प्रकाश राज यांच्या त्या काश्मिर फाईल्स संदर्भातील वक्तव्यावर बोलताना म्हटलं की, ''लोक आपल्या आपल्या अकलेची जेवढी कुवत तसं बोलतात. काही लोक आयुष्यभर खोटं बोलतात. काही लोक आयुष्यभर खऱ्याच्या मार्गावर चालतात. मी त्या लोकांपैकी आहे जो आयुष्यभर खरं बोलत आला आहे. ज्यांना खोटं बोलत आयुष्य काढायचं आहे ती शेवटी त्यांची मर्जी''.

प्रकाश राज यांनी विवेक अग्निहोत्री यांच्या काश्मिर फाईल्स विरोधात बोलताना एका इव्हेंटमध्ये म्हटलं होतं की,''द काश्मिर फाईल्स बकवास सिनेमा आहे. पण आम्हाला माहित आहे याची निर्मिती कोणी केलीय...बेशरम कुठले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे परिक्षकही यांच्यावर थूंकतात आणि दिग्दर्शक अजून विचारतोय की सिनेमाला ऑस्कर का नाही भेटत. त्याला भास्कर पण नाही मिळणार. इथे एक संवेदनशील मीडिया उपस्थित आहे म्हणून सांगतो की हा एक प्रोपोगेंडा सिनेमा आहेटट.

प्रकाश राज यांच्या या वक्तव्यानंतर विवेक अग्निहोत्री यांनी देखील पलटवार करताना म्हटलं होतं की, ''द काश्मिर फाईल्सनं शहरी नक्षलवाद्यांची रात्रीची झोप अशी उडवली आहे की त्यांची एक पिढी वर्षभरानंतरही टेन्शनमध्ये राहिल. यांची पिढी आपल्याच मायबाप प्रेक्षकांनी टीका केल्यावर भुंकणारे कुत्रे संबोधते. अंधारराज..मी भास्कर कसा मिळवेन...ते तर तुमचं आहे...कायम राहील''.