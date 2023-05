Arijit Singh चं 'हे' गाणं न आवडल्याने रडल्या होत्या अनुराधा पौडवाल, पुढे दुःखातून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी..

Anuradha Paudwal on Arijit Singh News:अनुराधा पौडवाल या मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय गायिका. अनुराधा पौडवाल यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या अभिमान (1973) या चित्रपटातून गायनात पदार्पण केले.

तेव्हापासून, अनुराधा यांनी अनेक प्रतिष्ठित गाणी गायली आहेत. 1980 आणि 1990 च्या दशकातील सर्वोत्कृष्ट गायकांपैकी एक अनुराधा पौडवाल म्हणून ओळखली गेली.

नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत, अनुराधा पौडवाल यांनी जुन्या हिंदी गाण्यांचे रिमिक्सिंग आणि रिक्रिएट करण्याच्या ट्रेंडबद्दल खुलासा केला.

(Anuradha Paudwal was sad after listening to Arijit Singh's Aaj Phir Tum Pe remix, but not for a good reason)

अनुराधा पौडवाल यांनी गायक अरिजित सिंगच्या आज फिर तुम पे या गाण्यावर दिलेली प्रतिक्रिया चांगलीच चर्चेत आहे.

अरिजित सिंगने दयावान सिनेमातील अनुराधा पौडवाल यांनी गायलेलं लोकप्रिय गाणे आज फिर तुम पे चं रिमिक्स व्हर्जन गायलं होतं.

त्या गाण्यावर अनुराधा पौडवाल म्हणाल्या “हे तेव्हा घडले जेव्हा कोणीतरी मला दयावान मधील आज फिर तुम पे गाण्याचं रिमिक्स ऐकण्यास सांगितले. त्या व्यक्तीने मला सांगितले की हा एक सुपर-डुपर हिट ट्रॅक आहे आणि तो मला पाठवला आहे.

जेव्हा मी ते ऐकले तेव्हा मला अश्रू अनावर झाले, मी लगेच YouTube वर स्विच केले आणि चित्रपटातील माझे मूळ गाणे अनेक वेळा ऐकले. तब जाके मेरे मन में शांती आयी (तेव्हा मला मनात कुठेतरी समाधान मिळाले).

हेट स्टोरी 2 (2014) मधील तिच्या गाण्याचे अरिजित सिंगचे व्हर्जन ऐकल्यानंतर, अनुराधा म्हणाल्या की तिला अश्रू अनावर झाले.

ती म्हणाली की अरिजितचे गाणे विसरण्यासाठी त्यांना स्वतःचे मूळ गाणे ‘एकाधिक वेळा’ ऐकावे लागले, ज्यामुळे ती घाबरली होती.

आज फिर तुम पे मूळतः लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल यांनी संगीतबद्ध केले होते आणि अनुराधा आणि पंकज उधास यांनी गायले होते.

अनुराधा पौडवाल यांनी आशिकी, दिल है के मानता नहीं, तेजाब आणि राम लखन यांसारख्या अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये गाणी गायली आहेत. हिंदी चित्रपटांव्यतिरिक्त तिने तमिळ, नेपाळी, बंगाली, कन्नड आणि इतर भाषांमध्येही गाणी गायली आहेत.