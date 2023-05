Arijit Singh: फॅनने हात खेचला आणि.. औरंगाबादला चालू कॉन्सर्टमध्ये अरिजित सोबत घडलेल्या 'त्या' घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

By

Arijit Singh Viral Video at Aurangabad News: आपल्या सुमधुर आवाजाने रसिकांच्या गळ्यातला ताईत बनलेला गायक म्हणजे अरिजित सिंग. रविवारी गायक अरिजित सिंगने औरंगाबाद येथे लाईव्ह परफॉर्म करत असताना त्याच्यासोबत एक भयानक घटना घडली.औरंगाबादला एका चाहत्याने चालू कॉन्सर्टमध्ये हात खेचल्याने अरिजित जखमी झाला. मीडिया रिपोर्टनुसार, जेव्हा ही घटना घडली त्यानंतर तो प्रेक्षकांशी संवाद साधत होता ज्यामुळे त्याला कॉन्सर्ट मध्येच थांबवावा लागला.

(singer Arijit Singh injured after fan pulls his hand during concert)

व्हिडिओमध्ये अरिजित म्हणतोय, "तू मला खेचत होतास. प्लीज स्टेजवर या. ऐका, मी स्ट्रगल करत आहे, ठीक आहे? तुला हे समजून घ्यावं लागेल." चाहत्याने उत्तर दिल्यानंतर तो पुढे म्हणाला, “तू मला खेचत होतास. माझे ऐका, मी असाच दोष देणारा कोणी नाही, ठीक आहे? मी धडपडत आहे.”

तो म्हणाला, “तू इथे मजा करायला आला आहेस, काही हरकत नाही. पण जर मला परफॉर्म करता येत नसेल, तर तुम्हाला मजा करता येणार नाही, हे तितकेच सोपे आहे. तू मला असे खेचत आहेस… आता माझे हात थरथरत आहेत. मी कॉन्सर्ट सोडू का?" त्याच्या बोलण्याला प्रतिसाद देत जमाव 'नाही' ओरडतो. तो पुढे म्हणाला, “तुम्ही मला असे का ओढले? माझा हात सध्या थरथरत आहे. मी माझा हात हलवू शकत नाही.”

या घटनेच्या व्हिडिओमुळे अनेकांनी उपस्थित फॅन्सवर टीका केली आहे. या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, एका सोशल मीडिया युजर्सने टिप्पणी विभागात लिहिले, "ज्या प्रकारे अरिजितने आपली शांतता सोडली नाही, आणि तरीही गोडपणे समजावून सांगितले," आणखी एकाने सांगितले, “एक कलाकार त्याच्या प्रत्येक चाहत्यासाठी नॉन-स्टॉप 4 तास त्यांच्या उत्कटतेने आणि मनापासून परफॉर्म करतो... कृपया संगीताचा आनंद घ्या आणि ते ऐकण्याचा आनंद घ्या... पण जरा समजुतीने वागा. कालच्या मैफिलीत घडलेले हे दृश्य अक्षरशः हृदयद्रावक आहे.” असं म्हणत सगळ्यांनी हार्दिकच्या संयमाचं कौतुक केलंय.