कुणालवर बंदी घालणाऱ्या इंडिगोवर आता या कलाकाराने घातला बहिष्कार

नवी दिल्ली : मागच्या आठवड्यात इंडिगो विमान प्रवासात ज्येष्ठ पत्रकार व रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याशी गैरवर्तन केल्याने व विमानात असभ्य भाषेत संवाद साधल्याने कॉमेडियन कुणाल कामरावर इंडिगो व एअर इंडियाने सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. सोशल मीडियावर याबाबत तिव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी कुणालला पाठिंबा दर्शवला तर काहींनी कुणालचे वर्तन असभ्य असल्याचा आरोप केला आहे, आता या वादात दिग्दर्शक अनुराग कश्यपही उतरला आहे.

दिग्दर्शक अनुराग कश्यप सध्या त्याच्या सामाजिक भूमिकेमुळे चांगलाच चर्चेत आलाय. अशातच पुन्हा एकदा कुणाल कामराला पाठिंबा देत त्याने पुन्हा एकदा आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. विमानातील असभ्य वर्तणूकीमुळे कुणालवर इंडिगो व एअर इंडियाने सहा महिन्यांसाठी प्रवासावर बंदी घातली आहे. या प्रत्युत्तर म्हणून अनुरागने स्वतःच इंडिगोच्या विमान प्रवासावर बहिष्कार घातलाय. ट्विट करून त्याने त्याचा बहिष्कार सोशल मीडियावर पोस्ट केला.

No @IndiGo6E .. on @airvistara .. in solidarity with @kunalkamra88 pic.twitter.com/HagCufQf34

मुंबईहून कोलकात्याला जाण्यासाठी इंडिगोचा प्रवास नाकारत त्याने पहाटे चार वाजता विस्तारा एअरलाईन्सच्या विमानाने प्रवास केलाय. 7 तास वाट बघून त्याने विस्ताराच्या विमानाने जायचे ठरविले. त्याने हा निर्णय का घेतला याचे स्पष्टीकरणही अनुरागने दिले. कॉमेडियन कुणालवरील कारवाईचा निषेध म्हणून त्याने इंडिगोने न जाण्याचा निर्णय घेतला. जोपर्यंत इंडिगो त्याच्यावरील बंदी हटवत नाही, तोपर्यंत मी इंडिगोने प्रवास करणार नाही असे त्याने सांगितले. मी पहाटे उठून वेगळ्या विमानाने येईन पण इंडिगोने प्रवास करणार नाही, असेही स्पष्टीकरण त्याने यावेळी दिले.

I did this for my hero...

I did it for Rohit pic.twitter.com/aMSdiTanHo

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020