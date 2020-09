अनुराग कश्यपने जाहीर केले सुशांतच्या मॅनेजरसोबतचे व्हॉट्सअप चॅट्स, म्हणाला 'माफ करा पण...'

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आता आपल्यात नाही. सुशांत मृत्यु प्रकरणात सीबीआय, ईडी आणि एनसीबी तपास करत आहेत. या प्रकरणाच्या प्रत्येक बारीक गोष्टींचा तपास केला जात आहे. तसंच सुशांत बाबतीत अनेकजण वेगवेगळे खुलासे करताना देखील दिसत आहेत. यावेळी बॉलीवूडचे दिग्दर्शक-निर्माते अनुराग कश्यप यांनी सुशांतशी संबंधित मोठा खुलासा केला आहे.

अनुराग कश्यपने म्हटलंय की सुशांत सिंह राजपूतला त्यांच्यासोबत काम करायती इच्छा होती. मात्र काही वैयक्तिक कारणांमुळे अनुराग कश्यपला त्याच्यासोबत काम करायचं नव्हतं. याबाबतचा खुलासा स्वतः अनुराग कश्यपने त्याच्या ट्विटरवरुन केला आहे. त्याने ट्विटरवर सुशांतच्या मॅनेजरसोबतचे व्हॉट्सअप चॅट जाहीर केले आहेत. या चॅटमध्ये अनुराग कश्यपने सुशांतला त्रासलेली व्यक्ती असं म्हटलं आहे.

अनुराग कश्यपने हे चॅट जाहीर करत त्याच्या ट्विटमध्ये लिहिलंय, 'मला माफ करा मला असं करावं लागत आहे. त्याच्या मॅनेजरसोबत 14 जून ला हे चॅट झालं होतं. आत्तापर्यंत हे जाहीर करण्याची गरज वाटली नव्हती मात्र आता जाहीर करावंसं वाटलं. हो. मला त्याच्यासोबत काम करायचं नव्हतं आणि यामागे माझी स्वतःची काही वैयक्तिक कारणं देखील होती.' अनुरागने हे चॅट्स आत्ता जाहीर केले आहेत जेव्हा सुशांत प्रकरणात रियाला एनसीबीने अटक केली आहे.

Also My conversation with his manager on June 14th . It will show you things if you want to see. It feels horrible to do this but can’t keep it back .. and for those as well who think we didn’t care for the family . As honest as I can be .. judge me all you want .. pic.twitter.com/AdfJzcdh9M

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 9, 2020