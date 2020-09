दिग्दर्शक अनुराग कश्यपला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी बजावले समन्स

मुंबई- दिग्दर्शक अनुराग कश्यपला लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी समन्स बजावले आहेत. अनुरागवर बॉलीवूड अभिनेत्री पायल घोषने बलात्कारासोबतंच अनेक गंभीर आरोप केले होते. अनुराग कश्यपला गुरुवारी मुंबईतील वर्सोवा पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचावं लागणार असल्याचं कळतंय.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने केलेल्या ट्विटनुसार, मुंबई पोलिसांनी दिग्दर्शक अनुराग कश्यपला गुरुवारी वर्सोवा पोलिस स्टेशनमध्ये बोलवलं आहे. त्यांच्यावर पायल घोषने लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. अनुरागला सकाळी ११ वाजता पोलीस स्टेशनला पोहोचायचं आहे.काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री पायल घोषने व्हिडिओ पोस्ट करत अनुराग कश्यप विरोधात अनेक गंभीर आरोप लावले होते. तिने सांगितलं की त्यांची मैत्री फेसबुकवर झाली. त्यानंतर ती अनुरागला भेटली. तिस-या भेटीत अनुरागने तिला तिच्या घरी बोलवलं आणि तिथे तिच्यासोबत जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला.

Mumbai Police summons film director Anurag Kashyap (in file photo) asking him to appear at Versova Police station tomorrow at 11 am, in connection with the alleged sexual assault against actor Payal Ghosh. pic.twitter.com/JLnlgO6Pzb

— ANI (@ANI) September 30, 2020