मलायकासोबत काम करशील? ; अर्जुनचं सडेतोड उत्तर

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन कपूर (arjun kapoor) त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमी चर्चेत असतो. अर्जुन आणि मलायका अरोराच्या (malaika arora) नात्याबद्दल सोशल मीडियावर नेहमी चर्चा होत असते. परंतु त्यांच्या नात्याविषयी अर्जुन आणि मलायकाने कोणतेच वक्तव्य केले नाही. अनेक वेळा ते एकत्र फिरताना दिसतात. तसेच एकमेकांचे रोमॅंटिक फोटो सोशल मीडियावर दोघेही शेअर करत असतात. नुकताच एका मुलाखतीमध्ये अर्जुनला 'तुला खऱ्या आयुष्यातील पार्टनरसोबत एखाद्या प्रोजक्टवर काम करायला आवडेल का?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला अर्जुनने दिलेल्या उत्तरने अनेकांचे लक्ष वेधले.(arjun kapoor and malaika arora work together on same project)

मुलाखतीमध्ये अर्जुन म्हणाला 'आयुष्यात कधीही नाही म्हणू नका. मी यावर कधी विचार केलेला नाही. असं काही माझ्या डोक्यातही कधी आलं नाही.'अर्जुनच्या उत्तरावरून त्याचे चाहते असा अंदाज लावत आहेत की जर मलायका आणि अर्जुनला एकत्र काम करण्याची संधी मिळाली तर ऑनस्क्रीनही एकत्र दिसू शकतात. अरबाज खानसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर मलायका आणि अर्जुनच्या अफेअरची चर्चा सुरू होती. मलायका आणि अर्जुनने 2019 मध्ये त्यांच्या नात्याची अधिकृतपणे घोषणा केली होती. अर्जुन अनेक वेळा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलणे टाळतो.

काही दिवसांपुर्वी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अर्जुनचे 'सरदार का ग्रँडसन' आणि 'संदीप और पिंकी फरार' हे चित्रपट प्रदर्शित झाले. लवकरच तो मोहित सूरी यांच्या एक व्हिलन रिटर्न्स या चित्रपटातही तो दिसणार आहे. ज्यात दिशा पाटनी, तारा सुतारीया आणि जॉन अब्राहम यांच्या मुख्य भूमिका आहेत.

