मलायकाचं पहिलं लग्न आणि मुलाबाबत व्यक्त झाला अर्जुन कपूर; म्हणाला..

बॉलिवूडमधील सध्याची सर्वात चर्चेत असणारी जोडी म्हणजे मलायका अरोरा Malaika Arora आणि अर्जुन कपूर Arjun Kapoor. अभिनेता अरबाज खानला Arbaaz Khan घटस्फोट दिल्यानंतर मलायका आणि अर्जुनच्या अफेअरची चर्चा सुरू होती. मलायका आणि अर्जुनने 2019 मध्ये त्यांच्या नात्याची अधिकृतपणे घोषणा केली होती. अर्जुन अनेक वेळा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलणे टाळतो. मात्र नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये अर्जुनने मलायकाबाबत काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे. (arjun kapoor on respecting malaika arora past dating someone older with son from earlier marriage)

एका मुलाखतीत अर्जुनला विचारण्यात आले की, 'तुझ्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या तसेच घटस्फोट झालेल्या आणि एका मुलाची आई असलेल्या मलायकासोबत रिलेशनशिपमध्ये येताना तू काय विचार केला होतास?' या प्रश्नाला अर्जुनने उत्तर दिले, 'मी आमच्या दोघांमध्ये एक आदरयुक्त सीमा ठेवली आहे. तिला जे आवडते ते ती करते आणि तेच मी करतो. माझ्या मलायकासोबतच्या रिलेशनशिपचा परिणाम मी कधीच करिअरवर होऊ देणार नाही. त्यामुळे करिअरसाठी मला काही मर्यादा सांभाळाव्या लागतात. मी याबद्दल आज बोलत आहे कारण मला या नात्याबद्दल आदर आहे. आम्ही एकमेकांना वेळ देत आहोत. मी मलायकाला तिच्या आयुष्यात स्पेस देतो.'

हेही वाचा: मिलिंद सोमणचा सहजसोपा डाएट प्लॅन तुम्हीही करू शकता फॉलो

मलायका आणि अर्जुन बऱ्याचवेळा सोशल मीडियावर त्यांचे रोमॅंटिक फोटो शेअर करत असतात. गेल्या वर्षी एका मुलाखतीत अर्जुनने सांगितले होते, 'माझा लग्न करण्याचा निर्णय मी कधीच लपवणार नाही. पण लग्नाबद्दल अजून तरी काही विचार केला नाही आणि केला तरी तो सर्वांना सांगेन, लपवणार नाही.'

मलायकाचा आणि अभिनेता अरबाज खानचा घटस्फोट 2017 साली झाला. मलायका आणि अरबाजला एक मुलगा आहे.