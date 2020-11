अर्णब गोस्वामींना पाठिंबा देताय की भाजपाची फुकट जाहिरात करताय? कुणाल कामराने लगावला टोला

मुंबई- रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना पोलिसांनी अटक केली. वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या एका चिठ्ठीत त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्यावर पैसे थकवल्याचा आरोप केला होता. या संपूर्ण प्रकरणावर प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने प्रतिक्रिया दिली आहे. ''भाजपा रिपब्लिक टीव्हीवर फ्रीमध्ये जाहिरात करुन घेतय” असा टोला त्याने लगावला आहे.

हे ही वाचा: प्रिंस नरुला-युविका चौधरीकडे 'गुड न्युज'? काय आहे व्हायरल व्हिडिओमागचं सत्य?

कुणाल कामरा सोशल मीडियावर चांगलाच ऍक्टीव्ह असतो. समाजात घडणाऱ्या विविध चालु घडामोडींवर तो त्याच्या हटके विनोदी शैलीत भाष्य करतो. यावेळी त्याने अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. “अर्णब गोस्वामी यांना अटक होताच त्यांचे समर्थक भाजपा आणि एबीवीपीचे झेंडे घेऊन रिपब्लिक वृत्तवाहिनीवर येऊ लागले. भाजपा रिपब्लिक टीव्हीवर स्वत:ची मोफत जाहिरात करुन घेत आहे.” अशा आशयाचं ट्विट करुन कुणालने उपरोधिक टोला लगावला आहे. त्याचं हे ट्विट सध्या सोशल मीडियावर सर्वांचच लक्ष वेधून घेतंय.

Pro Arnab protestors bringing BJP and ABVP flags to protests is just them making use of republic tv as free Ad space

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 5, 2020