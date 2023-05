Aai Kuthe Kay Karte: आशुतोष-अरुंधतीचा रोमँटिक सीन.. 'ते' तीन शब्द आणि.. व्हिडिओ व्हायरल..

By

Aai Kuthe Kay Karte: सध्या 'आई कुठे काय करते' ही मालिका चांगलीच रंजक वळणावर आहे. अरुंधती आणि आशुतोषच्या नव्या संसाराची सुरुवात झाली आहे. वयाच्या अशा टप्प्यावर लग्न केल्याने दोघांमधील प्रेम फुलण्यासाठी वेळ लागत आहे.

पण आता त्यांच्यातील सहवास वाढल्याने प्रेम ही उमलत आहे. आपण पाहतो की अरुंधती आणि आशुतोष एकमेकांना समजून घेऊन संसार करत आहेत. पण आता त्यांच्यात जवळीक वाढत आहे. नुकताच त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

अत्यंत गोड असा हा व्हिडिओ आहे. ज्यामध्ये आशुतोष अरुंधती कडून प्रेमाचे ते तीन शब्द ऐकण्यासाठी उतावीळ झालेला दिसत आहे.

(arundhati said l love you to ashutosh romantic scene Aai Kuthe Kay Karte latest update)

अरुंधती-आशुतोषच्या लग्नानंतर या मालिकेच्या टीआरपी रेटमध्ये मोठी वाढ झालेली दिसत आहे. अरुधंतीचं लग्न, लग्नानंतर तिचा बदललेला लूक, तिचा आणि आशुतोषचा नव्यानं सुरु झालेला संसार आणि त्यांच्यातील क्यूट प्रेमाचे क्षण...सारंच प्रेक्षकांना आवडताना दिसत आहे.

दोघेही एकमेकांना सावरत हा संसाराचा गाडा पुढे नेत आहेत. अनेक अडचणी येऊनही त्यावर जोड्याने ते तोडगा काढत आहेत. अगदी अरुंधतीच्या मुलांसाठी ही आशुतोष धावून जात आहे. पण एकमेकांच्या जवळ येताना मात्र काहीसे लाजताना दिसत आहेत. पण नुकतेच त्यांच्यातील गोड क्षण समोर आले आहेत.

एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये दिसतय की आशुतोष अरुंधतीला आय लव्ह यू.. म्हणतो. हे ऐकून अरुंधती पुरती लाजते. त्यावर ती म्हणते हे काय.. ऐकएल कुणीतरी.. त्यावर आशुतोष म्हणतो.. 'ऐकू दे.. तू बायको आहे माझी.. आणि तुही मला हे तीन शब्द बोलताना ऐकायचं आहे मला..'

त्यावर अरुंधती काहीशी गोंधळते. मग आशुतोष म्हणतो आज मी तुझ्या तोंडून ते तीन शब्द ऐकल्याशिवाय ऑफिसला जाणारच नाही. त्यावर अरुंधती म्हणते, 'आपण काही लहान नाही.. किंवा इशा अरुंधतीच्या वयाचे नाही..'

त्यावर आशुतोष म्हणतो, 'आय लव्ह यू.. हे आपण कोणत्याही वयात बोलू शकतो. आणि आपण रोमॅंटिक राहिलो तर आपलं आयुष्य वाढतं..'पण अरुंधती नकार देते. आशुतोष मात्र ऐकत नाही. तो अरुंधतीच्या मागेच लागतो. आणि अचानक अनिश मध्ये येतो आणि त्यांची फजिती होते. असा हा भन्नाट व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे.