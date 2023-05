Sankarshan Karhade: स्वयंपाक येतोय? मग खोचा पदर आणि सज्ज व्हा.. संकर्षण घेऊन येतोय 'महाराष्ट्राची किचन क्वीन'..

Maharashtrachi Kitchen Queen: अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे (sankarshan karhade) हे नाव आता अवघ्या महाराष्ट्राला ठाऊक झालं आहे. 'महाराष्ट्राचा सुपरस्टार' या मालिकेतून त्याने झी मराठी च्या मंचावर पाऊल ठेवलं आणि उत्तरोत्तर प्रगती केली.

अभिनयासोबतच कविता, नाट्यलेखन अशी त्याची मुशाफिरी सुरूच आहे. झी मराठी (zee marathi) वरील 'माझी तुझी रेशीमगाठ' (majhi tujhi reshimgath) या मालिकेतील त्याची भूमिका चांगलीच लोकप्रिय ठरली.

संकर्षन सोशल मिडियावर चांगलाच सक्रिय असतो. त्याचे 'नियम व अटी लागू…' नाटक नुकतेच रंगभूमीवर आले आहे. अस असतानाच तो पुन्हा एकदा एका वेगळ्या रूपात गृहीणींच्या भेटीला आला आहे. यंदर्भात नुकतीच घोषणा झाली असून एक टिझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

'महाराष्ट्राची किचन क्वीन' या कार्यक्रमाचा प्रोमो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे. या प्रोमोमध्ये दिसत आहे की संकर्षण स्वयंपाकघरात कांदे चिरत असतो. ''स्वत: असते उपाशी, तरीही आपलं पोट भरत असते. आता तिचं कौतुक जगभरात होणार' असं संकर्षण यावेळी जेवण बनवताना म्हणतो.

याचा प्रोमो नुकताच झी मराठीच्या सोशल मीडिया पेज वर शेअर करण्यात आला. त्या प्रोमोमध्ये अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे ,'महाराष्ट्राची किचन क्वीन' या कार्यक्रमाची माहिती प्रेक्षकांना देत आहे व त्या प्रोमोला 'सुगरणींनो, पदर खोचून तयार रहा...कारण घेऊन आलोय 'महाराष्ट्राची किचन क्वीन'...!' असं कॅप्शन देण्यात आलं आहे.

‘संकर्षण कऱ्हाडे’ आणि ‘प्रशांत दामले’ ही जोडी ‘आम्ही सारे खवय्ये’ च्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत होते, तसेच ‘किचन कल्लाकार’ या शो च्या निमित्ताने सुद्धा हे दोघं एकत्र होते. आता "महाराष्ट्रची किचन क्वीन" हा नवाकोरा आणि फ्रेश कूकरी शो झी मराठीवर येतोय.

.ह्या कार्यक्रमात संकर्षण महाराष्ट्रातील अनेक सुग्रणींची त्यांनी स्वहस्ते तयार केलेल्या चविष्ट पाककृतींसह ओळख करून देणार आहे. हा कार्यक्रम चवी चवीने खाणाऱ्या रसिकांसाठी एक मधुर मेजवानीच असणार आहे. "महाराष्ट्राची किचन क्वीन" हा बहारदार कार्यक्रम १५ मेपासून सोमवार ते शनिवार दुपारी १ वाजता आपल्या झी मराठीवर प्रक्षेपित होणार आहे.