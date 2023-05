Ashish Vidyarthi: आशिष विद्यार्थींनी फसवणूक केली का? अखेर पहिल्या बायकोने मनातल्या भावना सांगितल्याच

By

Ashish Vidyarthi First Wife Open Up About Wedding News: दिग्गज आणि लोकप्रिय अभिनेता आशिष विद्यार्थी यांनी काहीच दिवसांपूर्वी दुसरं लग्न केलं. आशिष विद्यार्थी यांच्या दुसऱ्या लग्नानंतर त्यांच्या पहिल्या बायकोचं हार्टब्रेक झालं अशी चर्चा कालपासून सुरु होती. याशिवाय आशिष यांनी पहिली बायको राजोशी विद्यार्थी यांची फसवणूक केली अशीही चर्चा झाली. आता या सर्व चर्चांवर आशिष विद्यार्थी यांची पहिली बायको यांनी मौन सोडलंय.

राजोशी म्हणाली.."ही 22 वर्षे माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवस होते. जर तुम्ही आशिषला विचाराल तर तो कदाचित तेच सांगेल," राजोशी पुढे म्हणाली..

"तो एक अप्रतिम जोडीदार आहे आणि आम्ही अनेक वर्षांपासून एकत्र प्रवास केला आहे. आमच्यात खूप सामायिक आवडी होत्या. साहजिकच, इतर लोकांप्रमाणे आमच्या काही आवडी - निवडीही वेगळ्याही होत्या. पण आमच्यात कधीच संघर्ष झाला नाही कारण मुळात आम्ही अगदी सारखेच आहोत. आम्ही अजूनही तसेच आहोत. आम्हाला एकक सुंदर मुलगाही आहे." असं राजोशी म्हणाली.

राजोशी यांनी आशिष यांचं लग्न झाल्यावर दोन पोस्ट केल्या होत्या. राजोशी यांनी लिहिलं की, 'योग्य व्यक्ती तुम्हाला प्रश्न करणार नाही की तुम्ही त्याच्यासाठी किती महत्वाचे आहात. तुम्हाला ज्याचा त्रास होईल अशी कृती ते मुळीच करणार नाही हे लक्षात ठेवा."

राजोशी यांनी पुढे लिहिलं की.. 'आता अती विचार आणि संशय तुमच्या डोक्यातुन निघुन गेला असावा. स्पष्टतेने गोंधळाची जागा घेतली असावी. शातंता आणि संयम तुमच्या आयूष्यासा पुर्ण करेल.

तुम्ही खुप काळापासून मजबूत बनला आहे,आता वेळ आली आहे की आता तुम्हाला आशिर्वाद मिळावा कारण तुम्ही ते डिझर्व करतात.

दरम्यान आशिष विद्यार्थी यांनी दुसरी बायको रुपाली या आसामच्या राहणाऱ्या आहेत. रिपोर्ट्सनुसार रुपालीनं सांगितलं की, काही दिवसांपूर्वीच त्यांची आणि आशिष विद्यार्थी यांची भेट झाली होती. ज्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला.

दरम्यान आशिष विद्यार्थी यांनी रुपाली बरुआ यांच्याशी २५ मे,२०२३ रोजी कोलकाता येथे आपलं कुटुंब आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत दोघांनी लग्नगाठ बांधली. दोघांनी कोर्ट मॅरेज केलं आहे.