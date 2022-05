तब्बल ५ वर्षांनी 'दयाबेन' परत येतेय.. निर्मात्यांनी केली मोठी घोषणा

Tarak Mehta ka Ooltah Chashmah : 'तारक मेहता का उलटा चश्मा' हा सध्या टेलीव्हिजन विश्वातील हॉट टॉपिक आहे. (Tarak Mehta ka Ooltah Chashmah) ही मालिका प्रेक्षकांमध्ये सर्वाधिक प्रसिद्ध असून गेली अनेक वर्ष या मालिकेतील कलाकारही घराघरातील प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करण्यात यशस्वी ठरले आहे. पण गेल्या काही दिवसांत या मालिकेसंदर्भात चाहत्यांना नाराज करणाऱ्या अनेक गोष्टी कानावर पडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी तारक मेहता ही महत्त्वाची भूमिका करणारे शैलेश लोढा मालिकेतून एक्झिट घेत आहेत ही बातमी सर्वत्र पसरली असतानाच आता चाहत्यांमध्य हॉट बबिता म्हणून प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता(Munmun Dutta) या मालिकेला रामराम ठोकत असल्याची बातमी कानावर आली. मालिकेसाठी हे दोन धक्के जबर असतानाच एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे.

कारण ही बातमीच मोठी आहे. गेली पाच वर्षे सगळे प्रेक्षक ज्या क्षणाची वाट पाहत होते तो क्षण आता आला आहे.' मालिकेतील सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र दयाबेन लावलरच परत येणार आहे,. याबाबत स्वतः निर्मात्यांनी माहिती दिली असून प्रेक्षक त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मालिकेत दयाबेनची (Daya Ben) भूमिका साकारणारी अभिनेत्री दिशा वकानी (Disha Vakani) जवळपास पाच वर्षांपूर्वी प्रसूती रजेवर गेली होती. मात्र पुन्हा ती मालिकेत परतलीच नाही. निर्मात्यांनी अनेकदा तिला मालिकेत परत येण्याविषयी विचारणा केली होती. पण कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे ती आली नाही.

पण आता मालिकेत दयाबेनची भूमिका परत येणार असल्याचं कळतंय. खुद्द निर्माते असित कुमार मोदी यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे. एका मुलाखतीत ते म्हणाले,'दयाबेन या भूमिकेला मालिकेत पुन्हा न आणण्याचा विचार आम्ही कधी केलाच नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत करोनामुळे आपण सर्वचजण एका कठीण काळातून जात आहोत.पण आता आम्ही दयाबेनला मालिकेत आणण्याचा विचार करत आहोत. त्यामुले प्रेक्षकांना जेठालाल आणि दयाबेन यांच्यातील भन्नाट केमिस्ट्री आणि निखळ मनोरंजन पुन्हा एकदा अनुभवता येईल.”

दयाबेनच्या भूमिकेत अभिनेत्री दिशा वकानीच असतील का यावर ते म्हणाले, 'दयाबेनच्या भूमिकेत दिशा वकानीच परत येईल की नाही हे मला माहित नाही. दिशाजींसोबत आमचे अजूनही खूप चांगले नाते आहे. आम्ही एका कुटुंबासारखे आहोत. पण आता तिचं लग्न झालंय, तिला मूलही आहे आणि प्रत्येकजण आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात व्यग्र झाला आहे. आपल्या सर्वांचं एक खासगी आयुष्य आहे आणि मला त्यावर कोणतीची कमेंट करायची नाही. पण दिशा बेन असो किंवा निशा बेन, तुम्हाला मालिके दयाबेन नक्कीच पहायला मिळणार,' त्यामुळे आता दयाबेन कधी येणार आणि नेमकी दयाबेन कोण असणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे.