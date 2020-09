'बालिका वधु' फेम सुरेखा सीकरी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, ब्रेन स्ट्रोकमुळे आहेत आयसीयुमध्ये दाखल

मुंबई- 'बालिका वधु' मालिकेतील दादी माँ सगळ्यांच्या चांगलीच लक्षात आहे. अभिनेत्री सुरेखा सीकरी यांनी 'बालिका वधु'सोबतंच अनेक मालिकांमध्ये केलेल्या त्यांच्या पात्रांमुळे त्या प्रेक्षकांच्या मनात आहेत. नुकताच सुरेखाजी यांना ब्रेक स्ट्रोक आल्याने त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्यांची प्रकृती गंभीर होती मात्र नुकत्याच आलेल्या अपडेटनुसार त्यांच्या प्रकृतीत पहिल्यापेक्षा सुधारणा असल्याचं कळतंय.

हे ही वाचा: कंगना वादात आता अभिजीत भट्टाचार्य यांची उडी, खान अभिनेत्यांसोबतंच अजय देवगणवरही साधला निशाणा

ज्येष्ठ अभिनेत्री सुरेखा सीकरी मुंबईच्या क्रिटीकेअर हॉस्पिटलमध्ये आहेत. त्या हॉस्पिटलच्या सगळ्यात उत्तम डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहेत. अभिनेता सोनू सूदने सोशल मिडियावर एक पोस्ट करत सांगितलं आहे की सुरेखा यांना पहिल्यापेक्षा चांगलं वाटत आहे तसंच त्या सक्षम हाताखाली आहेत.

She’s doing fine now and in able hands. Thanks for the concern and wishes https://t.co/FwH9hUuP3P

— sonu sood (@SonuSood) September 9, 2020