Baipan Bhaari Deva: 'बाईपण भारी देवाचं' खरं नाव काय होतं माहितीये?

Baipan Bhaari Deva News: बाईपण भारी देवा हा सिनेमा सध्या प्रेक्षकांची चांगली गर्दी मिळवत आहे. बाईपण भारी देवा सिनेमा रिलीज होऊन अनेक दिवस झाले आहेत. सिनेमा पहायला महिलांचा ग्रुप जातोय.

पण विशेष गोष्ट म्हणजे पुरुष प्रेक्षकांनी सुद्धा बाईपण भारी देवा पहायला गर्दी केलीय. बाईपण भारी देवा हे नाव जरी हटके असलं तरीही सिनेमाच्या सुरुवातीला हे नाव नव्हतं. मग काय होतं नाव, आम्ही तुम्हाला सांगतो.

(baipan bhaari deva marathi movie is not first choice for movie name this is real name)

बाईपण भारी देवा चा लेखक ओंकार दत्तने याचा खुलासा केलाय. बाईपण भारी देवा चा मधील शशी म्हणजेच अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांना जेव्हा पहिल्यांदा स्क्रीप्ट देण्यात आली, त्यावेळचा फोटो ओंकारने पोस्ट केलाय.

या स्क्रीप्टवर बाईपण भारी देवा नाही तर वेगळं नाव दिसतंय. स्क्रीप्टवर मंगळागौर हे नाव दिसतंय. याचाच अर्थ बाईपण भारी देवा नाही तर सिनेमाचं सुरुवातीचं नाव मंगळागौर असणार होतं.

बाईपण भारी देवा हा सिनेमा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. केदार शिंदे दिग्दर्शित बाईपण भारी देवा सिनेमाने प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळवलाय.

या सिनेमाने प्रेक्षकांच्या मनावर पकड मिळवण्यास यश मिळवलंय. बाईपण भारी देवा रिलीज होऊन आज आठवडा पूर्ण झाला.

आठवड्याभरात या सिनेमाने विक्रमी गल्ला जमवलाय. सिनेमाचे दिग्दर्शक केदार शिंदेंनी यांनी बॉक्स ऑफीस रिपोर्ट शेयर केलाय.

केदार शिंदेंनी बाईपण भारी देवा सिनेमाचा लेटेस्ट बॉक्स ऑफीस रिपोर्ट शेयर केलाय. रिपोर्टनुसार बाईपण भारी देवा सिनेमाने केवळ आठवड्याभरातच साडेबारा कोटींचा (12.50 CR) गल्ला जमवलाय.

बाईपण भारी देवा सिनेमाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मराठी सिनेमांची चलती आहे. असं म्हणता येईल. या वर्षी केदार शिंदेंचे महाराष्ट्र शाहीर आणि आता रिलीज झालेला बाईपण भारी देवा हे दोन्ही सिनेमे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहेत.