Baipan Bhaari Deva: गदर 2 असो वा OMG 2; बाईपण 'भारी'च देवा! बॉक्स ऑफीसवर रचला नवा इतिहास

Baipan Bhaari Deva: बाईपण भारी देवा सिनेमाची हवा अजुनही ओसरत नाही. सिनेमा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड गाजला. इतकंच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेर परदेशातही सिनेमाची खुप हवा झाली. मृणाल ठाकूर, सोनाली बेंद्रे अशा बॉलीवूड सेलिब्रिटींनी सुद्धा बाईपण भारी देवाचं कौतुक केलं.

अशातच बाईपण भारी देवा सिनेमाने बॉक्स ऑफीसवर नवीन इतिहास रचला आहे. बाईपण भारी देवा सिनेमाने ५० दिवस पूर्ण केलेत शिवाय कमाईचा आकडा सुद्धा वाढला आहे.

बाईपण भारी देवा चा नवा रेकॉर्ड

बाईपण भारी देवा सिनेमाचे दिग्दर्शक केदार शिंदे आणि निर्माते JIO STUDIOS ने बाईपण भारी देवा सिनेमाचा लेटेस्ट बॉक्स ऑफीस रिपोर्ट जारी केलाय. यात पहायला मिळतं की, बाईपण भारी देवा सिनेमाने ७६. ०५ कोटींची कमाई केलीय.

२०२३ मध्ये जे मराठी सिनेमे रिलीज झालेत त्या सर्व सिनेमांमध्ये बाईपण भारी देवा सिनेमाची कमाई ऐतिहासीक म्हटली जाईल. मराठी सिनेमांसाठी निश्चितच हा गौरवाचा क्षण आहे. याशिवाय बॉलिवूडचे गदर 2 आणि OMG 2 हे मोठे सिनेमे समोर असुनही बाईपण भारी देवा चा कमाईचा आकडा वाढत चाललाय.

दिग्दर्शक केदार शिंदेंची खास पोस्ट

"भारतमाता की जय... बाईपण भारी देवा या सिनेमाने आणखी भरारी मारली.. खऱ्या अर्थाने मराठी चित्रपटसृष्टी स्वतंत्र झाली. सहा लक्ष्मींच्या पावलाने चित्रपटगृहात गर्दी सुरू झाली आणि ती इतर सिनेमांनाही फायद्याची ठरली!! एक स्त्री घर चालवते तर, सिनेमा नक्कीच चालवू शकते. याची ग्वाही या सिनेमाच्या निमित्ताने दिली गेली. लवकरच ५० वा दिवस साजरा करू.

सहकुटुंब सहपरिवार आता गर्दी होते आहे. पुढची वाटचाल सोपी नाही पण अवघडही नाही. कारण तुम्ही सोबत आहात. श्री स्वामी पाठीशी आहेत. आणि श्री सिद्धिविनायकाचा महाप्रसाद टप्प्या टप्यावर मिळतो आहे.." अशी पोस्ट केदार शिंदेंनी लिहीली आहे.

बाईपण भारी देवा चा सिक्वेल येणार?

बाईपण भारी देवा सिनेमाचे दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी सोशल मिडीयावर एक फोटो पोस्ट केलाय. या फोटोमध्ये बाईपण भारी देवा ची कथाकार वैशाली नाईक बाईपण.. साठी काम केलेला लेखक, दिग्दर्शक, पटकथाकार ओंकार दत्त पहायला मिळत आहेत.

"एक कहानी खतम तो दुजी शुरु हो गयी मामू.. बाईपण भारी देवा नंतर.. काहीतरी भारी.." असं कॅप्शन दिलंय. या फोटोला चाहत्यांनी पसंती दिलीय.

बाईपण भारी देवा सिनेमाच्या या टीमला पाहून अनेकांना सिनेमाच्या सिक्वेलची तयारी सुरु झालीय, अशा चर्चा सुरु झाल्यात.