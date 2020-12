ऐतिहासिक घटनेवर आधारित 'द बॅटल ऑफ भीमा कोरेगाव' सिनेमाचं पोस्टर रिलीज

मुंबई: बॉलिवूड अभिनेता अर्जुन रामपालाच्या बहुचर्चित 'द बॅटल ऑफ भीमा कोरेगाव' या सिनेमाचं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. अर्जुन रामपालने स्वत: या सिनेमाचं पोस्टर त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर करत याबाबत माहिती दिली आहे. हा ऐतिहासिक आणि बहुचर्चित सिनेमा पुढच्या वर्षी 2021 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात अर्जुन रामपालसोबत अभिनेत्री सनी लिओनी, अभिमन्यू सिंह हे देखील दिसणार आहेत.

अभिनेता अर्जुन रामपालने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या या पोस्टरमध्ये त्याचा हटके लूक पाहायला मिळत आहे. या सिनेमाच्या पोस्टरमध्ये अर्जुनची वाढलेली दाढी, लांब केस आणि हातात शस्त्र दिसत आहे. त्यामुळे अर्जुनचा हा लूक एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे दिसतोय. या पोस्टरला कॅप्शन देताना अर्जुनने लिहिलंय, ज्या घटनेमुळे माझं मन हेलावून गेलं आणि मला खात्री आहे तुमचंही मन हेलावेल अशा या ऐतिहासिक घटनेचा एक भाग असल्याचा मला अभिमान आहे'. त्यामुळे येत्या 2021 ला #TheBattleofBhimaKoregaon सज्ज व्हा,' असे कॅप्शन अर्जुनने या पोस्टरला दिलं आहे.

1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटीश सैनिकांदरम्यान युद्ध झालं होतं. या युद्धात ब्रिटिशांनी विजय मिळवला. त्यावेळी पेशव्यांविरुद्ध लढलेल्या त्या लढाईत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर महार समाजाचे सैनिक होते. दरवर्षी या लढाईत महार समाजातील सैनिकांच्या बलिदानाचे स्मरण केले जाते. हे युद्ध भीमा कोरेगावची लढाई या नावानं प्रसिद्ध आहे. जाणकारांच्या मते, दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांचं 28 हजारांचं सैन्य पुण्यावर हल्ला करण्यासाठी सज्ज होतं. यावेळी आक्रमणादरम्यान त्यांच्यासमोर ब्रिटीश सैन्याची कुमक असलेली तुकडी उभी ठाकली. या तुकडीत 800 सैनिकांचा समावेश होता. पेशव्यांनी कोरेगावस्थित ईस्ट इंडिया कंपनीवर आक्रमणासाठी 2000 सैनिकांचा समावेश असलेली फौज पाठवली होती.

Proud to be part of a historical event that blew my mind and is sure to blow yours. #TheBattleofBhimaKoregaon coming in 2021 pic.twitter.com/3rdig3VgSy

— arjun rampal (@rampalarjun) December 10, 2020